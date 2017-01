JA: Jeugd aan elkaar gewaagd in Amsterdam Team Challenge

De derde dag van Jumping Amsterdam begon vanmorgen met de Amsterdam Team Challenge presented by Hoefslag. Drie teams kwamen aan start, waarbij elk team uit 1 ponyruiter, 1 juniorenrijder en 1 Young Rider bestond. Elke ruiter rijdt een kür op muziek en het team met de hoogste gemiddelde score wint de wedstrijd. Al snel bleek dat de deelnemers sterk aan elkaar gewaagd zijn.

Ponyruiters

De 15-jarige Brandy Bos (team een) met Charming Foret (v. Bodo) mocht om klokslag negen uur aftrappen. De vospony kwam af en toe iets terug in de hand, dit resulteerde uiteindelijk in een fout bij de eenvoudige wissel. De proef werd gewaardeerd met een 70.625%. Na Bos kwam voor team twee, de eveneens in het A-kader pony’s opgenomen in de ring; Romy Verweij met de 12-jarige Brouwershaven Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco). Als laatste ponycombinatie kwam de Groningse Marten Luiten met de welshpony Movie Star (v. Nagelkruis Valentijn) in de ring. Movie Star liet onder andere een mooie uitgestrekte draf zien. Luiten kreeg de hoogste score van 77.458% voor zijn kür.

Nieuwe combinaties

De ponyruiters legden vooral de druk vooral bij hun overige teamgenoten. Als eerste combinatie in de ring bij de Junioren kwam Daphne van Peperstraten. De Zuid-Hollandse amazone heeft recent de overstap gemaakt naar de Junioren. Zij startte vandaag met Greenponts Cupido (v. Johnson) met wie ze recent de eerste A-kaderscore wist te behalen. De combinatie is pas sinds september vorig jaar bij elkaar. Peterstraten reed voor team één een zelfverzekerde proef met ijzersterke overgangen en uitgestrekte onderdelen. Van de jury kreeg ze gemiddeld 74,042%.

De tweede Juniorenruiter Sem Stiemer (team twee) had aan zijn Waldemar, tot voor kort onder het zadel bij Marian Dorresteijn dus ook deze combinatie is relatief nieuw, in het begin zijn handen redelijk vol. De ruin vond het buiten de ring van JA iets wat spannend. In de ring wist Stiemer deze spanning goed weg te laten vloeien en liet op de klanken van onder andere Like a Prayer van Madonna een mooie kür zien, deze werd gewaardeerd met 70,500%.

Mylène Spaak (team drie) kwam als laatste Junior in de ring. De Hierdense amazone reed Ziteldo, een vosruin van Royal Dance. Ziteldo liet mooie drafonderdelen zien, waarbij vooral de uitgestrekte draf goed uit de verf kwam. Als extra moeilijkheidsgraad toonde Spaak galopwissels op de volte. In de stap was wat spanning te ontdekken. De jury beloonde de proef van Spaak 70,708%, waardoor de drie teams aan elkaar gewaagd blijven.

Young Riders

De Young Riders zouden de doorslaggevende factor gaan geven, als eerste in de ring kwam Lisanne Zoutendijk (team een) met Kostendrukkers Watteau. De ervaren Zoutendijk liet een mooie proef zien, welke beloond werd met 71,375%. Jasmien de Koeyer (team twee). De Koeijer reed de zelfopgeleide Esperanza zelfverzekerd binnen, maar de overijverige merrie maakte na het groeten de overgang naar galop. In de rest van de kür was de, nog maar achtjarige, merrie beter bij de les, al traden er nog een paar kleine storingen op die te feiten lijken te zijn aan de onervarenheid van de merrie.

Jeanine Nekeman (team drie) was de laatste deelneemster in de ring en reed in het zadel van Vlingh een correcte proef. In de kür waren een paar spanningsfoutjes te zien, maar kende ook sterkte hoogtepunten. De jury beloonde haar proef met 70,833%.

And The Winner Is …

De deelnemers in de Amsterdam Team Challenge presented by Hoefslag lagen over het algemeen sterk bij elkaar, waardoor het tot en met de laatste starter spannend bleef. De score van team twee kwam uit op gemiddeld op 211,75%, team één reed 216,042% bij elkaar en team drie kwam uiteindelijk op 218.999%. Hiermee ging team drie er met de zege vandoor!

1) team 3: 218.999%

Romy Verweij – Brouwershaven Nairobi 70.083%

Sem Stiemer – Waldemar 70.500%

Jasmien de Koeyer – Esperanza 71.167%

2) team 1: 216,042%

Brandy Bos – Charming Foret 70.625%

Daphne van Peperstraten – Greenponts Cupido 74.042%

Lisanne Zoutendijk – Kostendrukkers Watteau 71.375%

3) team 2: 211,750%

Marten Luiten – Movie Star 77.458%

Mylene Spaak – Ziteldo 70.708%

Jeanine Nekeman – Vlingh 70.833%

foto: Leanjo de Koster / Digishots

