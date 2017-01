JA: Vivaldi’s heersen, ruim 81% voor Expression

Tijdens de Intermediaire I kwamen vanmorgen tijdens Jumping Amsterdam zes combinatie’s aan start. Zij kwamen in omgekeerde volgorde van de Lichte Tour-wedstrijd van gisteren aan start. Ook vandaag gaf Imke Schellekens-Bartels commentaar direct na afloop commentaar op de proeven. Van de zes deelnemers waren drie nakomelingen van de hengst Vivaldi en zij wisten allen het podium te bereiken. De beste bleek uiteindelijk Expression die naar ruim 81% reed.

Foutjes nekken Zweistra

Thamar Zweistra, gisteren nog derde, liet vandaag een mooie proef zien waarin ze er echt voor reed. De achtjarige Oldi heeft al wedstrijdervaring en had vandaag wat spanning in de uitgestrekte stap en de wissels. De wissels kon Zweistra later nog een keer toevoegen in de kür welke wel goed werden uitgevoerd, om nogmaals mee te tellen kwam Zweistra er echter een tekort. Ondanks de energieke, gedurfde proef drukte de foutjes de score naar 70.583%.

Geert-jan Raateland werd uiteindelijk derde met zijn ruin Crespo. Er was een kleine storing in de wissels om de drie, maar vooral de uitgestrekte stap en draf kwam mooi uit de verf. De donkerbruine Vivaldi-nakomeling reed naar 73.542%.

Ook Emmelie Scholtens reed op een Vivaldi en knalde met de zwarte hengst Desperado. De kür werd zeer sterk gereden en kende eigenlijk geen slechte onderdelen. Als Imke een kleine aandachtspuntje mocht genomen meldde zij een kleine spanning bij de wissels, maar overal werd de hengst zeer krachtig, maar vriendelijk voorgesteld. Scholtens kreeg 77.583% voor haar kür en wist daarmee haar score van gisteren ruimschoots te overtreffen.

Expressie bij Expression

Diederik van Silfhout kwam als laatste in de ring met Expression en reed zeer geconcentreerd een zeer sympathieke kür. Ook vandaag deed de bruine hengst zijn naam eer aan. ‘Hij doet zijn naam eer aan! De aanleuning loopt van begin tot het eind opwaarts. Ik kan niet wachten tot deze ruin in de Grand Prix wordt uitgebracht. Het was prachtig.’, aldus de lovende woorden van Imke. Van Silfhout stelde Expression zeer vriendelijk voor, was zichtbaar blij na het groeten en zag zijn kür beloond worden met 81.333%.

Daarmee was het complete podium gevuld met Vivaldi-nakomelingen, waarbij Expression boven de 80%-grens eindigde. Lynne Maas werd vierde met de Jazz-merrie Electra. Maas kreeg 72.333% van de jury.

