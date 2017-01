JA: Vivaldi-zonen bovenaan in Lichte Tour, Expression wint

Vivaldi zelf was altijd al erg succesvol in de Lichte Tour en nu dat de hengst even met wedstrijdpensioen is, nemen zijn KWPN-goedgekeurde zonen het stokje over in deze klasse. Expression wist onder Diederik van Silfhout de rubriek met gepaste afstand te winnen met een score van 75,132%. Emmelie Scholtens en Vivaldi-nazaat Desperado volgde op een tweede plaats. Als derde mochten Thamar Zweistra en Oldi 67 (v. Swagman) zich opstellen.

Expression

De hengst die nog acht jaar moet worden wist de jury en het publiek weer te trakteren op een geweldige proef, met als hoogtepunt uiteraard het drafwerk. De geweldig grote drafverruimingen, mooie appuyementen en goede schouderbinnenwaartsen. Ook in de galoptour blonk de Vivaldi-zoon uit, hij liet makkelijke wissels zien die een bevestigd beeld gaven en mooie opwaarts gesprongen pirouettes. Stappen deed Expression vandaag ook opvallend goed met een van de beste keerwendingen van de dag en een verruiming die veel kwaliteit toonde.

‘Expression doet zijn naam eer aan!’ zegt commentatrice Imke Schellekens-Bartels enthousiast na de proef. De combinatie een vriendelijk beeld, een vrolijk orenspel en een aanleuning die nooit achter de loodlijn komt, was het algemeen indruk het beste van deze rubriek.

Desperado en Oldi 67

Als eerste starter kwam Emmelie Scholtens met Desperado in de baan. Hij liet expressieve en ruime verruimingen zien in zowel stap, draf als galop. In de op elkaar volgende oefeningen schouderbinnenwaarts-volte-appuyement toonde de hengst ook veel balans en bleef de aanleuning zowel linksom als rechtsom constant. De galop kende hoogtepunten als dieptepunten. Hoogtepunten waren zeker de verruiming en de mooie pirouettes. De series kostte de combinatie punten. In de serie om de vier ontstond tussen de wissels door al veel spanning en bij de serie om de drie ontstond een fout. Over het algemeen straalt de combinatie veel rust en controle uit. Door de foutjes kwamen zij vandaag moest het duo genoegen nemen met 71,228%.

Thamar Zweistra en Oldi 67 reden een nette en constante proef die beloond werd met 71,053%. Grote fouten maakte de combinatie niet en scoorde vrij constant rond de 7,0, met soms een half puntje eronder of erboven. De keerwending linksom kwam niet heel goed uit de verf, rechtsom kon beter maar was toch foutloos. Achten konden genoteerd werden voor onder andere de het halthouden en groeten, de eerste drafverruiming, de serie om de vier en de uitgestrekte stap.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots