JA: U25-winnares Nekeman: ‘Oh mijn god, dat wordt helemaal niks.’

In de U25 kwamen Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson) op Jumping Amsterdam als beste uit de bus.

Zelf was Nekeman zichtbaar verrast over haar overwinning. Ze had het niet verwacht, maar won toch met haar Boston. ‘Er reden zoveel goeden mee vandaag, ik had nooit gedacht dat we hier zouden kunnen winnen! Boston wordt zeker op grote indoor concoursen al snel heel druk en bij het baan verkennen was dat ook zo. Ik dacht: ‘Oh mijn god, dit wordt weer een wedstrijd dat hij alleen maar hard wilt. Dat wordt helemaal niks.’ Maar halverwege het losrijden werd hij steeds rustiger en op het moment dat ik de baan in moest, ontspande hij volledig,’ vertelt de amazone.

Trotse trainer

‘Hij lette goed op mij en deed super zijn best. Dan kom je ook aan lekker rijden toe. Ik was er echt heel blij en al helemaal leuk dat mijn trainer Hans Peter Minderhoud er bij was. Hij was gelukkig trots op ons. Ik geniet iedere keer weer van Boston, dus ook al hadden we niet gewonnen vandaag, ik ben altijd dankbaar dat ik hem weer mee naar huis mag nemen.’

Lees hier het volledige verslag van de top in de U25.

Koosje Mulder voor Hoefslag

Foto: Digishots