JA: Total US wint ook finale Subli Competitie

Zojuist werd de finale van de Subli Competitie verreden op Jumping Amsterdam. Net als tijdens de halve finale, wist Dinja van Liere de KWPN-goedgekeurde hengst Total US ook naar de winst weten te sturen. Mara de Vries en Habibi DVB zetten de tweede plek op hun naam. Gelegenheidsruiter Laurens van Lieren werd derde met Hartsuijker.

Total US

Met 85,2 punten wisten de overige vier combinaties ruimschoots achter zich te laten. De Totilas-zoon blijft in iedere gang bergop bewegen. De zwarte hengst toont enorme werkwilligheid en actie in de benen, wat nu misschien nog wat tegen hem werkt, gezien hij soms wat te veel wil en daardoor wat minder is in de aanleuning. Total US is een paard met veel souplesse, hij lijkt heel veel vermogen te hebben om te schakelen en makkelijk te kunnen sluiten. De proef zou over het algemeen iets rustiger gereden mogen worden.

Habibi DVB en Hartsuijker

Op de tweede plaats eindigde Habibi DVB, die gereden werd door Mara de Vries. De Don Schufro-zoon liet zien waarom hij al meerdere keren een jonge paarden wedstrijd op zijn naam heeft gezet. De Vries stelde de ruin mooi en rustig voor. In de galop en vooral draf toont de vos veel schwung, cadans en enorme lossigheid, dat mist nog iets in de stap. Voor hogere cijfers zou hij nog wat meer ruggebruik mogen tonen. Hoewel de stap zijn minst sterke gang was vandaag, werd deze zuinig beoordeeld met een 6,5.

Gezien Dinja van Liere slechts één paard mocht voorstellen tijdens de finale, nam Laurens van Lieren vandaag plaats in het zadel van Hartsuijker. Het was te zien dat het duo als combinatie geen ervaring heeft op wedstrijden, gezien ze nog best aan elkaar moesten wennen in de ring. De Johnson-nazaat was erg gespannen en bleef hinniken gedurende de proef. Ondanks de spanning liet de hengst een goede stap zien, die beoordeeld werd met een 8,5 en in het halsstrekken volgde hij de hand goed. Wat opviel was dat de achterbenen in de drafverruimingen erg buiten de massa kwamen, daar werd verder niets over opgemerkt door de jury. Richting het einde van de proef ontspande de hij zich wat meer en werd hij gelijk beter over de benen. Ten opzichte van andere combinaties was het onderdeel ‘rijvaardigheid, harmonie en effect van de hulpen’ soepel gepunt door de jury, ze ontvingen een 7,0.

Hero’s

Op plek vier en vijf zijn er twee Hero’s terug te vinden, de BWP-gekeurde Hero (v. Johnson) onder Joyce Lenaerts werd vierde en de AES-gekeurde Hero ACB (v. Zhivago) werd onder Astrid Reinders vijfde.

De Johnson-nakomeling werd het meest ontspannen voorgesteld van alle vijf de paarden, de entourage leek hem weinig te deren. Hij was rustig aanleuning en toonde een mooi silhouet gedurende de hele proef. Hero heeft een opvallend front, maar mag vanuit achter nog wat meer ondertreden. De galoponderdelen waren de hoogtepunt van de proef, met mooie verruimingen en fijne schakelingen.

De Zhivago-zoon had veel last van spanning en kon niet goed laten zien wat hij in huis had. Wel liet hij zien dat het een fijn toekomst paard lijkt te zijn met een actieve achterhand en een goed schakelvermogen.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots