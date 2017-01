JA: Ruime Subli-overwinning voor Gamante D en Jennifer Sekrève

Vijf paarden gingen er van start in de finale van de Subli Competitie voor paarden die in 2011 geboren zijn. George met Joyce Lenaerts leek met een mooie 80,8% op de winst af te gaan, maar laatste starter Gamante D stak een daar een stokje voor en ging daar ruimschoots overheen.

VDF Gladiator (v. Totilas uit dezelfde moeder als GP-paard Toots) beet de spits af en zette meteen een fijne score neer van 80%. Onder Stephanie de Frel liet hij met name een zeer goede draf zien, met veel tact en balans: 8,3. De galop mocht wat meer opwaarts: 7,7. Voor de ruime en tactmatige stap toverde de jury onder voorzitterschap van kersverse bondscoach van de jeugd Monique Peutz een 7,8 uit de hoed. Submission 8, totaalbeeld 80,8%

Spanning bij LimiTED Edition

De Friese hengst LimiTED Edition (v. Uldrik) met Judith Pietersen was de vreemde eend in dit gezelschap. Hij ging als vierde de finale in, maar had in de kijkerige hal in de RAI wat last van spanning, waardoor hij bijvoorbeeld in de verruimingen niet recht bleef. De jury onderkende de kwaliteiten van ‘Lim’, maar moest toch de spanning afstraffen. Voor de draf en galop waren er nog 7,5-en, maar met name de stap en uiteraard ook de submission moesten het ontgelden. 68,8%.

Genua TC (v. Charmeur uit een volle zus van Parzival en Fleau de Baian) een sensibel paard met veel allure: Goede tact en balans in draf en prachtige verruimingen: 8,5. In stap mag Genua nog wat meer ruimte nemen: 6,9. De goede en bergopwaartse galop, met goede enkelvoudige wissels leverde een 8,1 op. Submission 7,9 en Perspective 8,3: 79,6%.

Harmonie en kwaliteit

In de proef van George (v. Johnson) met Joyce Lenaerts viel het mooie harmonische beeld op. Veel tact in de draf, waarbij het achterbeen soms wat meer mag doortreden: 8,4. In de stap zag de jury graag wat meer lichaamsgebruik en overstap: 7,3. De kwaliteitsvolle galop was goed voor een 8,8. Submission: 8,5: totaalbeeld 8,2: totaal 80,8%.

Proef met hoogtepunten

De vosmerrie Gamante D (Contango x Jazz) was als driejarige kampioen. Met Jennifer Sekreve toonde hij ook nu een harmonische proef, met als hoogtepunt de eenvoudige wissels. Mooie tactvolle draf, nog wat haastig in de middendraf: 8,5. Stap mag wat meer losgelaten en ruimte: 7,8. Mooie sprong en en veel schakelvermogen in de galop: 8,4. Submission, met name vanwege de mooie aanleuning een 8,5, net als voor perspective. En dat leverde de winnende score op voor de laatste starter: 83,4%.

Alle vier- en vijfjarigen kwamen binnen voor de huldiging: een mooi gezicht, de crème de la crème van de jonge paarden in ons land in de imponerende hal, met bloemen en de felicitaties voor iedereen!

Uitslag Subli Cup-finale vijfjarigen.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots