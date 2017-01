JA WB-kür: Score Van der Meer naar 75.320% *liveblog*

De wereldbekerwedstrijd Kür op Muziek van Jumping Amsterdam is officieel begonnen. De wedstrijd is live te volgen via FEI-tv, maar de gelukkigen onder ons kunnen ook meekijken op NOS.nl.

De eerste deelneemster was de Oekraïense Inna Logutenkova met Don Gregorius. De vliegende wissels ging bij de bruine ruin niet vlekkeloos en zij opent de rubriek met 71.175%.

Patrick van der Meer

Patrick van der Meer kwam daarna in de ring met Zippo, een vosruin van Rousseau. De ruin kwam af en toe iets terug in de hals, maar had beduidend minder spanning dan voorheen. Van der Meer liet een beter proef zien dan tijdens de Grand Prix en liet mooi doorgesprongen wissels om de twee zien. De juryleden waren niet geheel eensgezind hierin. Waar de ene jury negens gaf, waardeerde een andere deze met een zes. Dit verschil was ook te zien bij de wissels om te pas (twee achten versus twee zessen en een vijf). Zijn score staat op gemiddeld 70.650%, maar wordt mogelijk nog aangepast. De gemiddelde score van 70.650% zorgde op de tribune voor lichte onbegrip. Eén jurylid had op dat momenteel 62% staan, terwijl een ander jurylid op 85.400% zit. De score werd na circa vijf minuten aangepast naar 75.320%, een score die beter bij de prestatie paste. Daarmee gaat hij voorlopig aan de leiding

Stephanie Brieussel

De Franse Stephanie Brieussel reed de KWPN-ruin Amorak. Brieussel had de schimmelruin er ijverig aan staan. De amazone liet weinig foutjes zien, maar voor een betere score had er net wat meer flair ingemogen. De verzamelde stap en de wissels mochten wat strakker en dat resulteerde in een totaalscore van voorlopig

Deze winter wordt er trouwens een nieuw systeem gesteld bij de FEI, waarbij de te rijden kür van tevoren wordt ingevoerd in het systeem zodat de jury zicht hebben op de te rijden lijnen.

Foto:’s Digishots/ Leanjo de Koster