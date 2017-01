JA: Lichte Tour-winnaar Van Silfhout: ‘Ik heb de kür nog nooit geoefend!’

In de Lichte Tour was Diederik van Silfhout heer en meester in de Lichte Tour met de KWPN-goedgekeurde hengst Expression.

‘Ik heb heel fijn gereden. Als Expression in vorm is, loopt hij altijd en overal goed. Het was voor hem voor het eerst in een grote entourage, maar tussen de hekjes was hij helemaal gefocust. Het is een heel gevoelig en heet paard, helemaal mijn type dus!’ lacht Van Silfhout

Opvolger van Arlando

‘Hij heeft ook alles in huis voor het hoge werk. Hopelijk wordt hij de opvolger van Arlando. Ik heb hartstikke veel zin in de kür zaterdag. Ik heb hem nog nooit geoefend met Expression, maar ik weet wel dat hij past en de muziek is super mooi. We het zullen zien,’ aldus de Luntere ruiter.

Bron: Koosje Mulders voor Hoefslag

Foto: Digishots