JA: Denise Nekeman en Boston unaniem op één in U25

Denise Nekeman en Boton STH (v. Johnson) schreven zojuist U25 op hun naam met een score van 72,752%. Op nummer twee en drie zijn de United-broers TC Athene (Jeanine Nieuwenhuis) en Avanti MDH (Anne Meulendijks) terug te vinden.

Denise Nekeman

De imponerende Boston STH komt steeds meer bevestigd de U25-proef door. Hoewel de hengst wat heet toont, kon Nekeman goed de controle houden en ontstonden er geen grote fouten in de proef. Het drafwerk kende velen hoogte punten met expressieve verruimingen, een groot scharend zigzag appuyement en kwaliteitsvolle passages. In de piaffe is de Johnson-zoon met sprongen vooruit gegaan, die mooi op de plek wordt gereden. Over het algemeen zou het frame meer open mogen in alle drafonderdelen. In zowel de series om de twee en om de pas, springt hij de wissels naar rechts kleiner dan die naar links, maar toch zijn het mooie en rechte wissels. In de pirouettes neemt Boston STH het gewicht op de achterhand echt goed over en springt hij mooi van de grond, maar zouden beiden nog wat kleiner mogen. De stap toont kwaliteit, maar zou nog iets meer rust mogen tonen.

United-broers

Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene zijn nog enigszins nieuw op dit niveau, maar werden toch al tweede met 71.705%. Nadat de combinatie Europees kampioen werd afgelopen zomer, maakte zij de overstap naar de U25. In het drafwerk is de ruin enorm expressief, met een goed ondertredend achterbeen. Zo liet hij grote verruimingen zien, fantastische drafappuyementen. Hoewel de passage erg mooi was, zijn de overgangen naar/uit en de piaffe zelf nog een aandachtspunt. Commentator Imke Schellekens-Bartels zei dat de combinatie een internationale uitstraling heeft, dat is ook zeker terug te zien in de grote en kaarsrechte series. Doordat TC Athene zo veel go heeft, heeft Nieuwenhuis haar handen vol tijdens de proef waardoor de mond op meerdere momenten open was, dat stoorde het totaal beeld enigszins.

Anne Meulendijks stelde Avanti MDH goed voor, de proef kende veel hoogte punten maar ook mindere onderdelen. Hier en daar slopen wat kleine foutjes in aan het einde van de proef. De combinatie heeft met een EK U25 op zak de meeste ervaring in de top drie, maar leek wat routine te missen. Avanti MDH heeft erg veel front, wat vooral terug is te zien in de mooi drafverruimingen. De series waren groot doorgesprongen en de eerste pirouette was heel mooi. De eerste pirouette was erg goed, in de tweede ontstond een storing. Verder verliepen de overgangen in de piaffe en passage niet zo veel vloeiend. Vandaag moest de combinatie genoegen nemen met 69.690% en een derde plaats.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots