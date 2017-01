Isabell Werth: ‘Weihegold was verward, ik was verward’ (video)

Kippenvel. Dat was het woord dat na afloop van de Grand Prix het meeste viel. Publiek en medewerkers op Jumping Amsterdam hadden de bekende goosebumbs op de armen staan. Het kwam door de proef van Isabell Werth met haar merrie Weihegold OLD. De Duitse dressuuramazone won de Grand Prix deze vrijdag met een score van 82,120 procent. In een interview met de Hoefslag zei ze dat ze erg content was met de zege in Amsterdam.

‘Het is een belangrijke zege’, zegt Werth in de video. ‘Ik ben erg blij met Weihegold. Ze was fantastisch. Alleen bij de galopwissels om de pas wilde ze meer doen dan gevraagd werd. Zij was verward, ik was verward. Maar okay, dat kan gebeuren. De rest was bijna perfect. Boven de 80 procent, dat is niet slecht hè?! Er is niets om ons zorgen over te maken. Ik probeer morgen de goede vorm door te zetten in de Freestyle. Weihegold is echt in een goede vorm. Als we geen fouten maken, kan het een hele mooie Freestyle worden’, zegt de Duitse amazone grijnzend.

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken