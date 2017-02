Isabell Werth tweede in Grand Prix met Anne Beth

De Duitse dressuuramazone Isabell Werth is vanochtend met Anne Beth tweede geworden in de Grand Prix op de VR Classics in Neumünster. Werth scoorde 71,8% en daar kwam alleen de Noorse Isabel Freese met Sam’s Ass met 72% nog boven.

Enige Nederlandse deelneeemster Petra van Esch scoorde 66,16% met de NRPS-ruin Fido Dido. Daarmee belandde ze op de tiende plek.

Doortrainen

Vorige maand debuteerde Werth met Anne Beth in de Grand Prix met ruim zeventig procent. De door Van Norel uit Wapenveld gefokte elitemerrie, volle zus van KWPN-hengst Cover Story, werd tot 2014 door Diederik van Silfhout in de Lichte Tour uitgebracht. Werth traint zowel de merrie als haar eigenaresse, voetbalvrouw Lisa Müller.

‘We hebben afgesproken dat Anne Beth nu voorlopig bij mij op stal staat, zodat ik haar verder kan doortrainen en haar kan starten in de Grand Prix. Het is de bedoeling dat Lisa haar weer overneemt zodra Anne Beth wat zelfverzekerder is in de proef’, vertelde Werth in een eerder interview aan Hoefslag.

Foto: DigiShots