Isabell Werth en Don Johnson oppermachtig in Neumünster

Ze zijn oppermachtig in Neumünster, Isabell Werth en Don Johnson. Wonnen ze gisteren de Grand Prix, vandaag was er de overwinning in de kür op muziek met klinkende cijfers, de combinatie was de enige die boven de 80% scoorde.

Imponerende proef

De juryleden konden niet anders dan de imponerende proef van Werth met een score van 82,455% waarderen en de combinatie op de eerste plaats zetten. De tweede plaats was eveneens voor een Duitse. Helen Langehanenberg moest in de Grand Prix Madeleine Witte-Vrees nog voor laten gaan, maar kon in de kür met Damsey FRH een treetje omhoog klimmen met een score van 79,150%. Madeleine Witte-Vrees en Cennin zetten een score neer van 77,765%, goed voor een derde plaats.

Tevreden met Zippo

De vijfde plaats was voor Patrick van der Meer, die als enige van de top vijf voor de pauze startte. Hij liet in de pauze al weten dat hij ontzettend tevreden was over Zippo en dat het hem niets uitmaakte hoe de rest nog zou rijden.

Volledige uitslag

Foto: DigiShots