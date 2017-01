Isabell Werth en Anne Beth naar 70,100% bij debuut

Isabell Werth en de twaalfjarige KWPN-merrie Anne Beth maakten zojuist hun wedstrijddebuut in de Grand Prix in de K+K Cup in Münster.

Met een score van 70,100% staat de combinatie voorlopig op een derde plaats, achter Dorothee Schneider en Sammy Davis Jr. (75,600%) en Anabel Balkenhol en Heuberger TSF (72,740%).

Goede bewegingen

Sinds 2014 was de merrie in eigendom van een leerling van Werth, Lisa Müller. De Oscar-dochter werd vorig jaar door haar op Inter II-niveau uitgebracht. Voor 2014 bracht Diederik van Silfhout de door Gert-Willem van Norel gefokte merrie succesvol uit in de Lichte Toer. Anne Beth, volle zus van de in 2014 overleden Cover Story, werd als jong paard al geroemd om haar bewegingen. Tijdens de Pavo Cup-finale was ze de beste merrie, op het WK in Verden scoorde ze het hoogste cijfer voor de draf (een 9,3).

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots