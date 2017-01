Isabell Werth: ‘Ik geef Anne Beth het vertrouwen dat ze het kan’

Een nieuwe combinatie toonde zich afgelopen weekend met verve voor de eerste keer in de Grand Prix: de KWPN-merrie Anne Beth met niemand minder dan Isabell Werth. In de K+K Cup in Münster behaalde het duo ruim 70% in de Grand Prix. Tot en met 2014 werd de nu twaalfjarige KWPN-elitemerrie door Diederik van Silfhout (foto) uitgebracht tot en met de Lichte Tour.

Meervoudig Olympisch kampioene Isabell Werth is er zeker van: Anne Beth is een merrie met heel veel talent. ‘Ik ken de merrie al lange tijd omdat ik haar en haar eigenaresse Lisa Müller train. We hebben afgesproken dat ze nu voorlopig bij mij op stal staat, zodat ik haar verder kan doortrainen en haar kan starten in de Grand Prix. Het is de bedoeling dat Lisa haar weer overneemt zodra Anne Beth wat zelfverzekerder is in de proef.’

‘Ervaring opdoen’

‘Voetbalvrouw’ Lisa Müller is zelf ook nog nieuw als het om de zware dressuur gaat. Ze kan nu op termijn met Anne Beth de ring in als de merrie meer ervaring heeft. Werth: ‘Anne Beth ging fijn in de training de afgelopen week en hoewel ik wist dat het nog een beetje vroeg was, had ik zoiets van “Laten we het maar proberen in Münster”. En dat pakte heel goed uit.’

Werth geeft aan dat ze kon merken dat de Oscar-merrie moest wennen aan de hele atmosfeer. ‘Ze was nogal gespannen, vooral in de eerste proef, de Grand Prix. Maar het feit dat ze de volgende dag (van de Grand Prix Special, red.) bij het losrijden en in de ring al veel relaxter was, geef aan dat ze al veel geleerd had. Ze voelde toen eigenlijk een klasse beter; maar door een fout in de tweeërs raakte ze van slag en ontstond meer spanning.’

‘Groeien in Grand Prix’

De amazone omschrijft Anne Beth als een paard dat heel graag wil werken. ‘Dat is natuurlijk een must voor de zware tour. Ze moet leren om rustig te blijven als ze een foutje maakt en dat dat niet erg is. Het is een kwestie van vertrouwen opbouwen en ervoor zorgen dat ze zich comfortabel voelt in de ring. Voor mij staat buiten kijf dat ze talent heeft voor de zware oefeningen, die pakt ze werkelijk heel goed aan.’

De komende maanden zal Isabell Werth Anne Beth nog blijven trainen en uitbrengen. ‘Daarnaast komt Lisa bij mij om haar te rijden. En als Anne Beth het vertrouwen heeft in de ring, neemt Lisa haar weer over, zodat ze samen kunnen groeien in de Grand Prix .’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots