Isabell Werth: ‘Ik ga door zolang ik kans maak op een teamplaats’

Wij hebben Anky, Duitsland heeft Isabell. Met dat verschil dat Anky van Grunsven in Londen voor het laatst aan de Spelen deelnam en Isabell Werth ‘still going strong’ is. In het programma Hinterm Rampenlicht van de Duitse zender ZDF vertelt de Duitse dressuurdiva over haar carrière, wat geweest is en wat komt.

‘Succes is leuk’, begint ze. ‘Maar de weg naar de medailles is lang. Daarnaast is succes betrekkelijk: de ene dag ben je de kampioen, een volgende dag gaat het helemaal niet.’ Wat haar trekt in de dressuur is de kick van het opleiden van een paard, het ontwikkelen van zijn bewegingen op zo’n manier dat die optimaal zijn. En dan laten zien in de ring wat je paard in huis heeft, in de ultieme dressuurproef…

De amazone vertelt dat een paard dat haar vanaf de eerste keer dat ze hem ziet kippenvel bezorgt, háár paard is. ‘Dan weet ik dat het een goed paard is en dat ik er iets mee kan.’

Hoogte- en dieptepunten

Er waren niet alleen medailles in het leven van Werth. Een dieptepunt voor de amazone is de dopingzaak in 2009, toen een van haar paarden positief getest werd. Werth moest door het stof en werd een half jaar geschorst, hoewel ze er zeker van is dat ze geen verboden middelen gebruikte. Er waren ook privé hoogepunten: de geboorte van zoon Frederic, eind 2009.

Een rondleiding door de stallen ontbreekt niet in het filmpje. Wereldkampioen van 2006 en Olympisch kampioen van 2008 Satchmo geniet bij Werth van zijn pensioen. Weihegold is de koningin van de stal. En dan aanstormend talent Belantis, de ‘supertalentvolle en ongelooflijk lieve hengst’, die het stokje van Weihegold moet kunnen overnemen.

Toekomst

En dat brengt de interviewer naar de toekomst. Hoe lang gaat Werth nog door? ‘Ik ben met mijn 47 jaar niet de oudste in het internationale veld, maar zeker ook niet de jongste. Ik zal op het hoogste niveau blijven rijden zolang ik in aanmerking kan komen voor een teamplaats.’

Bekijk de uitzending van Hinterm Lampenlicht.

ZDF/Hoefslag