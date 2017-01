Inge Coenen: ‘Toppaard Djuice in goede handen bij Kirsten Beckers’ *video*

Het toppaard Djuice van dressuuramazone Inge Coenen staat op dit moment in training bij Grand Prix-amazone Kirsten Beckers.

Val

In juni vorig jaar kwam Coenen ongelukkig ten val. Sinds haar thuiskomst in september werkt de amazone nog steeds hard aan haar herstel.

Voorzichtiger

‘Het gaat heel goed met me. Ik ben denk ik nu wel 90% hersteld’, aldus een positief klinkende Coenen. ‘Op nog een klein beetje verdoofd gevoel in mijn gezicht, ben ik goed gerevalideerd’.

Ongeveer twee weken geleden ging ze weer voor het eerst te paard omdat ze toch wel wilde ervaren hoe het is om weer in het zadel te zitten. ‘En dat voelde eigenlijk wel heel goed, maar je bent uiteraard toch nu heel voorzichtig want vóór het laatste ongeluk heb ik ook al eens een klein bloedinkje gehad na een val en je gaat dan toch over alles iets anders denken. Ook ga je voorzichtiger worden. Het is twee keer met een heel braaf paard gebeurd, dus dat wil niet altijd iets zeggen’, licht de amazone toe.

Djuice

Het talentvolle paard Djuice (foto, v. Jazz) staat op dit moment bij Kirsten Beckers in training omdat Coenen nog niet precies weet wat ze dadelijk, als ze geheel hersteld is, wil gaan doen. ‘Eerst heeft Djuice bij Riecky Young in training gestaan en die heeft haar heel goed en fijn getraind. Omdat ik Kirsten Beckers ook heel fijn vindt rijden, heb ik besloten haar daar nu onder te brengen voor het nog verder doortrainen maar ook omdat ik nog niet weet of ik met haar verder kan gaan of dat ze in de verkoop gaat komen. Dat is allemaal nog een beetje onzeker’, aldus Coenen.

Kirsten Beckers

Kirsten Beckers is uiteraard wel bekend met Jazz bloed. Ze nam in augustus vorig jaar afscheid van Broere Jazz nadat Bij Stal Broere haar werk ophield.

Toekomst

Inge Coenen hoopt dat alles voorspoedig blijft gaan, dat haar voorzichtige stappen in de toekomst goed zullen verlopen en haar verdere plannen bewaarheid zullen worden.

Topsport

Inge Coenen leidde meerdere paarden op tot en met Lichte Tour. Ze heeft altijd de focus op de topsport gehad en trainde bij Edward Gal en Nicole Werner. Met de talentvolle merrie Djuice startte ze in de Prix St.Georges, Zalome (v. Aljano) in het ZZ-Zwaar. Daarnaast hield ze zich bezig met de opleiding van de hengst Fideniro (v. Fidertanz), die goedgekeurd is bij het NRPS en gekroond werd tot de hengst met de beste draf. Inge geeft ook les tot en met Lichte Tour.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Digishots