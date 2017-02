Indoorkampioenschappen: Van Silfhout slaat slag in Lichte Tour

Vanochtend werd in Ermelo de eerste proef van de strijd om de kampioenstitel in de Lichte Tour verreden. Zoals door velen al verwacht, waren Diederik van Silfhout en Expression heer en meester in deze rubriek.

Met een score van 74,69% bleef de combinatie de concurrentie ruim voor. Ze toonden een mooie, stabiele en expressieve proef, waarbij alleen een hakkeltje te zien was vlak voor een galopswissel. De hengst verstapte zich, maar sprong de wissel nog wel goed door.

Uitstekende vorm

Tijdens Jumping Amsterdam en de KWPN-hengstenkeuring lieten Expression en Van Silfhout al zien in uitstekende vorm te verkeren. Op de hengstenkeuring was er nog stevige concurrentie in de vorm van Desperado en Emmelie Scholtens, maar zij zijn dit weekend niet aanwezig. Lynne Maas liet ons voorafgaand aan de indoorkampioenschappen al weten dat zij en Electra zouden proberen om ‘de stoere macho Expression’ te verslaan, maar ze moesten toch hun meerdere erkennen in Van Silfhout en Expression.

Met een mooie proef, waarin Electra haar vermogen tot verzameling goed toonde, maar waar soms wat spanning was te zien bij de galopswissels naar rechts, kwam de combinatie tot 72,94% en een tweede plaats. De derde plaats was voor Geert-jan Raateland en Don Bravour met een score van 70,9%.

Foto: DigiShots