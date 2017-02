Indoorkampioenschappen: Marieke van der Putten vederlicht naar kopposities

Twee amazones zetten zojuist in Ermelo in de Grand Prix scores neer boven de zeventig procent: Marieke van der Putten en Adelinde Cornelissen. Zij deden dat allebei met twee paarden.

Coming star in de Zware Tour Marieke van der Putten zette met Glock’s Federleicht (74,07%) en Ambria (71,30%) de geroutineerde Adelinde Cornelissen op achterstand. Cornelissen was met Zephyr goed voor 71,30%; met de KWPN-hengst Aqiedo reed ze naar 70,60%.

Met de Fürst Piccolo-ruin Glock’s Federleicht liet Van der Putten een gedegen proef zien zonder fouten. Met name in de stap pakte ze een voorsprong en in de wissels was de combinatie rotsvast. Als laatste starter reed ze haar eigen leidende score aan flarden, waarmee ze dus Cornelissen nogmaals voorbij reed.

In de finale Kür morgen mogen de dames slechts één paard starten.

Lynne Maas was ook met twee paarden in de top vertegenwoordigd. De hengst Uranium W moest zich af en toe even laten horen, maar is expressief in zijn passage-piaffe-tour en geeft een mooi beeld. Met hem zette ze 68,97% neer, een vijfde plek. Met de Krack C-zoon Zamora liet ze 67,50% op het scorebord verschijnen: zevende. Theo Hanzon nestelde zich met Helena vh Goorhof (v. Gribaldi) op stek zes.

Uitslag KNHS Indoorkampioenschap Grand Prix.

Foto: DigiShots