Indoorkampioenschappen: IJzersterke winst voor Adelinde Cornelissen

Een dijk van een Kür op muziek zette Adelinde Cornelissen neer met de AES-hengst en volle broer van Parzival, Fleau de Baian. En dus schreef ze met maar liefst vier procent voorsprong dit onderdeel op haar naam en daarmee ook het indoorkampioenschap ZZ-Zwaar, de eerste titel die dit weekend in Ermelo te verdienen viel.

De zevenjarige Jazz-zoon liet vooral een sterk drafgedeelte zien, waarin hij zich zeer expressief toonde, en maakte geen fouten. De tweede plek in de Kür ging naar Jennifer Sekrève met San Siro (v. San Amour), maar Febe van Zwambagt had een voorsprong op haar opgebouwd en kwam in de overall stand op de tweede plek met haar FS Las Vegas (v. Lord Loxley).

Het podium in het ZZ-Zwaar kampioenschap was dus 1. Adelinde Cornelissen, 2. Febe van Zwambagt 3. Jennifer Sekrève. De vierde plek in de eindstand was voor Mara de Vries met Dornenstern (v. Danone I).

Klik hier voor de uitslag .

Foto: DigiShots