Indoorkampioenschappen: Denise Nekeman veruit de beste in U25

In de U25 in Ermelo was het de eerste starter die ook met de overwinning aan de haal ging. Denise Nekeman mocht als eerste van start en kon daarna toezien hoe de andere combinaties zich allemaal stukbeten op haar score. Met Boston Sth ging ze naar 73,06% en bleef ze de concurrentie ver voor.

Maxime van der Vlist was ‘de beste van de rest’. Zij stuurde Bailey naar 70,50% en wist Jeanine Nieuwenhuis met Tc Athene (70,43%) zo nipt voor te blijven.

De beste acht combinaties mogen morgen om ongeveer 14.00 uur opnieuw aantreden voor de kür op muziek.

Volledige uitslag

Foto: DigiShots