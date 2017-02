Impostant W overtuigende winnaar vierjarigen

‘Was het niet zo dat de gastruiter het winnende paard mee naar huis mocht nemen,’ was de eerste reactie van testruiter Dinja van Liere nadat ze Impostant W (Wynton x Crack C) had nagereden op de Stal van de Sande Competitie. Het was overduidelijk dat dit vandaag de kampioen was bij de vierjarigen.

Heeft het echt allemaal

‘Deze heeft het echt allemaal,’ reageert van Liere enthousiast. ‘Impostant kon je al mooi terugsluiten en bleef er mooi aan trekken en daarbij is het gewoon een heel compleet dressuurpaard. Ik mocht geen elf geven, maar anders had ik dat gedaan. Alex van Silfhout die het hele weekend alle paarden samen met Marian Dorresteijn heeft beoordeeld valt haar bij dat het niet moeilijk jureren was. ‘Het was allemaal top voor elkaar en de ruiters hadden het ook top voor elkaar. De paarden werden opvallend fijn en verantwoord gereden en dat is helaas niet altijd het geval. Natuurlijk kan het paard spanning opbouwen, maar de intentie moet zijn om het paard op een goede manier voor te stellen en daar waren we dit weekend zeer over te spreken.’

Fijn gereden paarden

Volgens van Silfhout hadden ze gister al een fijne kopgroep. ‘Maar je kan wel zeggen dat deze kopgroep bij de vierjarigen nog net even een slag beter is. Voor vierjarigen hebben ze al veel balans en afdruk en zijn hele complete paarden.’ De beste merrie bij de vierjarigen en ook gelijk de nummer twee werd Inoraline W (Johnson x Amiral ZW.P.S.). Onder Lisanne der Nederlanden werd de expressieve merrie vakkundig voorgesteld en gaf haar ruiter een zeer goed gevoel. Voor de winst mocht ze nog niet iets meer balans hebben. De derde prijs ging naar de ruin Imposant LH (Everdale x Contango) die zeer veel potentie toonde onder Benjamin Maljaars. Imposant viel op door zijn mooie front en voorbeen gebruik. ‘Deze drie wilde ik eigenlijk alle drie wel mee naar huis nemen,’ geeft Dinja van Liere toe. ‘De nummers vier en vijf waren voor het gevoel net iets groener, maar het waren alle fijn paarden die fijn na te rijden zijn.’ Op de vierde plaats eindigde Icacia-Peternella (Everdale x Vivaldi) gereden door Suzanne Glas. De vijfde plaats was voor de Desperados-nakomeling Icerole DVB (mv. Painted Black) met haar ruiter Jos Hogendoorn.

