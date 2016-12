De ideale voorbereiding op een wedstrijd

Maanden en soms zelfs jaren ben je bezig om je paard voor te bereiden op wedstrijden. Je traint, je oefent en je lest eindeloos tot je eens besluit om de wedstrijdring op te zoeken. Maar wat doe je als je uiteindelijk zover bent gekomen? Elke minuut dat je besteed tussen thuis opstijgen en daadwerkelijk een wedstrijd te rijden kun je benutten om je proef tot een succes te maken.

Wat kun je doen om je wedstrijd zo succesvol mogelijk te laten verlopen? We zetten een aantal tips voor je op een rij.

Voor de opwarming

Op het moment dat je aankomt op de locatie begin je je paard voor te bereiden. Maar eigenlijk ook alles wat je daarvoor doet is van invloed op de ‘state of mind’ van je paard. Om hem positief te beïnvloeden kun je onder andere het volgende doen:

Een dag van te voren probeer je aan te voelen hoe je paard zal zijn. Soms kun je het paard een dag van te voren iets zwaarder trainen zodat je de dag van de wedstrijd zelf enkele een lichte warm-up hoeft te doen. Het losrijden is niet bedoeld als extra trainingssessie. Je bent ernstig te laat als je voor de wedstrijd nog even extra een bepaalde oefening gaat ‘verbeteren’. Je rijdt je paard enkel warm, actief en fijn in de hand.

Probeer uit te vinden wat je paard fijn vindt om te doen. Als je paard ontspant van eerst aan de hand stappen, doe dit dan. ’s Ochtends een bosritje en ’s middags een proef na kort losrijden? Gewoon doen!

Tijdens de wedstrijddag zelf zorg je er voor dat het paard zo min mogelijk stress ervaart. Let er op hoe hij zich voelt en houdt je – voor zo ver mogelijk – aan dezelfde dagroutine als anders.

Wees zelf niet te nerveus. Zorg voor positiviteit, paarden zijn meester in het herkennen en overnemen van je humeur. Als jij nerveus bent, raakt je paard snel nerveus en dan kom je al snel in een negatieve spiraal. Als je ontspant van bepaalde muziek kun je deze gewoon opzetten voor je gaat losrijden.

Tijdens de opwarming

Sommige paarden zijn ’s ochtends het fijnst te rijden. Afhankelijk van wanneer je wedstrijd is kan je bijvoorbeeld je paard ’s ochtends losrijden en vlak voor de daadwerkelijke wedstrijd nogmaals kort fijn maken. Als voorbeeld kun je 10 tot 15 minuten wat stap-, draf- en galopgangen doen tot je voelt dat het paard zijn rug ontspant. Daarna stop je en vlak voor de proef rijd je het dier weer eventjes los.

Om je paard zo optimaal mogelijk los te krijgen is 10 a 15 minuten stappen een must. Zo raken de spieren goed los en warm, daarna begin je met de draf en galop. Om je paard goed aan te hulpen krijgen, iets dat je natuurlijk sowieso ook altijd thuis oefent, maak je veel overgangen. Dat kunnen kleine subtiele overgangen zijn in de vorm van een versnelling of verruiming binnen dezelfde gang, maar ook een overgang van draf-galop-draf is een gehoorzaamheidsoefening. Je rijdt je paard op je zit- en beenhulpen en je laat hem hier dus ook op focussen.

Losrijden

Zoals gezegd is het losrijden bedoeld om je paard los te rijden, niet om een oefening nog eens extra te trainen. Kies je oefeningen uit tijdens het losrijden. Als je paard een bepaalde oefening niet goed uitvoert, kun je de oefening wel trainen, maar aangezien het losrijden te kort is om je paard die oefening opeens wel correct uit te laten voeren heb je én je losrijden niet optimaal benut én je hebt nog steeds niet dat gewilde cijfer op je protocol én je hebt het paard niet goed voorbereid op de andere oefeningen. Focus je dus op de oefeningen die wel goed gaan, zij zijn ook beter te gebruiken om je paard zich te laten focussen op jou en je hulpen. Dat is een win-winsituatie. Jij gaat je niet zenuwachtig maken omdat die oefening, ondanks het oefenen tijdens het losrijden, mogelijk toch weer niet gaat lukken en je paard is doordat jij rustiger bent meer ontspannen waardoor de overige oefeningen net zo goed gaan als thuis.

Niet te voorspelbaar

Maak het losrijden niet te voorspelbaar. In veel proeven zitten een aantal onderdelen die vaak hetzelfde zijn, paarden weten dit. Oefen dit gedeelte dus niet te vaak op dezelfde wijze. Geef bijvoorbeeld het halthouden op de middellijn een extra verrassingselement door, in plaats van halt te houden, een subtiel overgang naar voren te vragen. Dit kun je ook toepassen bij de hogere dressuuroefeningen, in plaats van de pirouette in te zetten verzamel je vooraf zoals gewoonlijk, maar vervolgens rijd je actief voorwaarts om een werkpirouette te rijden. Ook een extra pirouette rijden in plaats van de standaard hoeveelheid zorgt er voor dat je paard alert blijft. Op deze manier voorkom je dat het paard op de automatische piloot gaat en zal het dier ook in de proef wachten op jouw hulp.

Soms kun je de voorspelbaarheid ook ten goede gebruiken. Heeft je paard problemen om actief op de hulpen voor de middengalop te reageren, dan kan het een idee zijn om deze wel vaker op dezelfde wijze te rijden zodat je paard ook tijdens de proef hier alert op is. Zorg er ten alle tijden wel voor dat overgang van jou is! Ook een middengalop is een verruiming en geen versnelling.

Prettig

Het belangrijkste is om uit te vinden wat voor jou en je paard het prettigst is. Om het ideale uit een paard (en uit jezelf!) te halen kun je door verschillende technieken toe te passen er achter komen wat wel en wat niet werkt. Dit kan en zal per paard verschillen, maar ook per situatie. Concentreer je ten alle tijden dus op je paard, voel het dier aan en leer hoe het reageert op bepaalde situaties. En soms, ondanks al je voorbereidingen, loopt het alsnog in de soep. Leer hiervan, maar bedenk dat er altijd een dag komt waarop je de sterren van de hemel rijdt.

Wees dus ook niet te overijverig in de voorbereiding, aangezien ook je paard een levend dier is heb je altijd te maken met een stukje onvoorspelbaarheid. Ook zeer belangrijk is dus genieten van je paard, je proef en de wedstrijd. Ook dat zorgt er voor dat jij je prettig voelt en als jij je prettig voelt straal je dat ook uit naar je paard. Dan heb je de helft van de voorbereiding al gewonnen.

Naar een idee van DressageToday

Hoofdfoto: Shutterstock