IBOP: Hoogste dagscore voor halfzus Scandic

Tijdens de laatste IBOP van dit jaar, die vandaag in Tolbert werd gehouden, slaagden van de 12 aangeboden dressuurmerries 7 merries slagen, van de 18 springmerries slaagden er 12. De halfzus van de KWPN-hengst Scandic, Inoraline W (v. Johnson), veel indruk gemaakt. De merrie kreeg 85 punten. Beste springmerrie was I. Amelusina VDP (v. Zirocco Blue) die 80,5 punten kreeg.

Inoraline W

De Johnson-dochter Inoraline (mv. Amiral) maakte veel indruk op de jury bestaande uit regio-inspecteurs Henk Dirksen en Marcel Beukers en kon op de IBOP de meeste punten van de dag verzamelen. De halfzus van de KWPN-hengst Scandic viel op met haar ontspannen verrichting. Henk Dirksen: ‘Ze kwam binnen aan een lang teugeltje, maar toen ze eenmaal aan het werk ging, was ze imponerend. Ze maakte zich groot en liep lichtvoetig met heel veel houding. Een heel ongecompliceerd paard dat goed aan de hulpen stond. Voor de draf kreeg ze een 9. Voor de andere onderdelen een 8,5 behalve de stap, die zuiver en regelmatig was maar iets vlijtiger mocht zijn, daarvoor kreeg ze een 8.’ Inoraline W, net als Scandic, werd gefokt door hengstenhouder, fokker en dierenarts Jan Greve uit Haaksbergen.

I. Amelusina VDP

Beste springmerrie in Tolbert was I. Amelusina VDP, een dochter Zirocco Blue VDL uit een Mermus R-merrie. De door A. van de Pol uit Bathmen gefokte merrie liet een aansprekende, constante verrichting zien voor vrijwel alleen achten en kwam tot een score van 80,5. Dirksen: ‘Deze merrie heeft een actieve manier van bewegen met veel balans. Ze springt met veel afdruk. In het voorbeen was ze iets wisselend, maar achter maakt ze de sprong mooi af en daarbij toont ze veel lichaamsgebruik. Ze kan opvallend goed naar voren schakelen en toont daarbij veel vermogen. Daarvoor kreeg ze dus ook een 8,5.’

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink