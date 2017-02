Hongarije wil dressuurteam afvaardigen naar EK Gotenburg

Hongarije, een land dat al in geen jaren meer een team afvaardigde naar de Europese dressuurkampioenschappen, hoopt dat dit jaar wel te doen. Met de aanschaf van Mystery, het toppaard van de Poolse Grand Prix-amazone Zaneta Skowronska, denkt Aniko Losonczy een stapje dichterbij kwalificatie voor het EK te zijn.

De veertienjarige Hannoveraanse merrie Mystery was voorheen in eigendom van Andrzej Salacki. Skowronska debuteerde met de merrie in het internationale Grand Prix-circuit in 2013 in Radzionków. De laatste wedstrijd van het duo was het CDI in Augustowek in september 2016. De combinatie vertegenwoordigde Polen tijdens de Wereldruiterspelen in Caen en de Europese kampioenschappen in Aken.

EK-team

Mystery zal haar carrière voortzetten onder Losonczy, die zich met de merrie wil plaatsen voor het EK dressuur in Gotenburg. Robert Acs, de partner van Losonczy, heeft zich met Rasputin al gekwalificeerd voor het EK. Ook de Hongaarse Nikolet Szalai heeft met Willy The Hit de vereiste scores al gehaald. Als Losonczy zich ook weet te kwalificeren, kan Hongarije een volwaardig team naar het EK afvaardigen.

Losonczy vertelde aan Eurodressage dat Hongarije al in geen jaren een deelnemer aan het EK had. ‘En het is echt tijden terug dat er een team deelnam aan het EK. Ons doel is om niet alleen een Hongaars team naar het EK te sturen, wij willen een team dat volledig bestaat uit ruiters van het ruitersportcentrum van Mariakalnok. Mystery en ik gaan elkaar eerst goed leren kennen op een aantal nationale wedstrijden en proberen ons vanaf april te kwalificeren voor het EK.’

Bron: Eurodressage / Hoefslag

Foto: DigiShots