Van Silfhout over Hometown: ‘Méér dan de looks’

In de beoordeling of een hengst het gaat maken speelt gevoel vaak een grote rol. Eén aanblik is meestal genoeg. Het team rondom de hengst Hometown, momenteel op een gedeelde eerste plaats in de klasse L van de hengstencompetitie, licht toe hoe zij de potentie in ‘hun’ hengst herkenden.

Goed achterbeengebruik

De jarenlange ervaring van Alex van Silfhout leert hem dat je voor het selecteren van een goede hengst verder moet kijken dan zijn imponerende uiterlijk. Alex: ‘Kijk je voorbij de mooie looks van de hoogbenige Hometown, dan vallen mij zijn lichtvoetigheid, onmetelijke kracht vanuit het achterbeen en zijn, op de goede manier sensibele, karakter op.’

Vooral een goed achterbeen is heel belangrijk voor Alex. ‘Het achterbeengebruik van Hometown is abnormaal goed. Dat uit zich in een achterbeen dat altijd aansluit en veel buiging heeft in de gewrichten. Daarbij kan Hometown ook makkelijk buigen in het lendenstuk. Hierdoor kan hij al op zijn jonge leeftijd heel goed gedragen lopen. Hij heeft dus én een extreem actief achterbeen én hij heeft het vermogen om het op de goede manier onder de massa te brengen. Hometown heeft hierdoor heel veel aanleg voor verzameling. In mijn ogen heeft de hengst onbegrensde kwaliteiten.’

Vriendelijk karakter

Voor fokker Jan Bouwmeester was het vanaf de eerste dag al duidelijk dat het door hem gefokte veulen potentie zou hebben. Ook hij geeft aan dat een goed karakter van belang is voor de toekomst van een dekhengst. Jan: ‘Hometown was gelijk al een speciaal veulen. Na zijn geboorte kwam hij meteen naar me toe om kennis te maken. Ik had maar één blik nodig om te zien dat het een mooi veulen was.

Hometown was een veulen met veel ras en adel: hoogbenig, met een mooi hoofd en een mooi bol oog. Maar wat nog het meest opviel aan het veulen was zijn meegaande en mensvriendelijke karakter. Ik ben van mening dat dat een aandachtspunt is in de huidige dressuurfokkerij.’

Pareltje

Hoewel eigenaar Frans Burgers Hometown al meteen een aansprekend veulen vond, had zijn kritische oog wat meer tijd nodig om overtuigd te raken. Frans: ‘Het was een prachtig veulen dat hoog op zijn benen stond en met bloederig van model. Hoewel hij zijn benen nog niet helemaal kwijt kon, zag ik al wel dat hij veel kracht had. Na drie maanden was het model gebleven. Hij had echt iets speciaals en ook bij ons in de opfok is hij altijd het pareltje gebleven. Toen ik hem als tweejarige in de zomerwei zag lopen: zijn natuurlijke beweging met zoveel balans was ik helemaal om. Vanaf dat moment wist ik: dit is iets heel aparts en dat is altijd zo gebleven.’

Natuurtalent

Diederik van Silfhout traint Hometown en zal hem aanstaande vrijdag ook op de HK presenteren. Hij herkent de potentie van de hengst vooral aan het gevoel dat hij onder het zadel geeft. Inzet, gevoeligheid en kracht zijn voor hem bepalende factoren om de top te halen.

Diederik: ‘Hometown is één van de beste paarden die ik onder het zadel heb gehad, zeker op deze leeftijd. Het is een paard met verschrikkelijk veel talent en het is elke dag een plezier om mee te werken. Hij geeft een fantastisch gevoel. Het is in mijn ogen een natuurtalent en ik weet zeker dat het een goed Grand Prix paard wordt. Zijn stap is altijd zuiver en sterk achter. Zijn draf is super functioneel met een heel sterk achterbeen: een draf waar hij echt alles in kan. Zijn galop is fenomenaal. Hij kan naar boven, naar beneden, groot en klein, diep en klein, alles. Als je dat als vierjarige al kan, dan is dat een belofte voor de toekomst.’

Volgens bovenstaande kenners zou Hometown alles in huis moeten hebben om de top te bereiken. Maar een overwinning op vrijdag, tijdens de finale van de hengstencompetitie, zou een mooie eerste stap zijn.

Voor meer informatie: www.hometown-hengst.nl

Bron: Hoefslag / Janina van der Drift, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink