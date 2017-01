Holsteiner Verband erkent For Romance I

Het Holsteiner Verband heeft de 7-jarige hengst For Romance I (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) erkend. Hij is met afstand de jongste ‘vreemdbloedige’ hengst die bij het stamboek wordt toegelaten.

Lodbergen

De hengst was al goedgekeurd bij onder meer het Oldenburger Verband en het Hannoveraanse stamboek. Volgens het Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen heeft For Romance I de erkenning verdiend op basis van zowel zijn sportieve prestaties als met zijn afstammelingen.

Kira Wulferding

De tweevoudige Oldenburger kampioenhengst kwalificeerde zich met amazone Kira Wulferding voor het Duitse nationale kampioenschap en schaarde zich in 2016 bij de hengsten met de beste nafok. Meer dan tien For Romance-zonen uit de eerste jaargangen kregen een deklicentie, waaronder de reservekampioen Federico Fellini en de premiehengsten For Final, For Dance en Fortunatus.

Westfaalse veulenveiling

Onder zijn nakomelingen bevindt zich ook de Belgische kampioene bij de merries Freya de Mars. Voor de merrie Florentina werd met 200.000 euro de hoogste prijs geboden tijdens de Westfaalse veulenveiling.

Urs Schweizer

“We zijn er trots op dat For Romance I nu, net zoals zijn stalgenoten Dante Weltino OLD en Rubin Royal OLD, bij het Holsteiner Verband is goedgekeurd,” aldus Urs Schweizer van het Dressurpferde Leistungszentrum. Op zondag 19 februari, om 14.00 uur, zijn de DLZ hengsten te zien op de hengstenkeuring in Vechta (Duitsland).

Bron: Dressurleistungszentrum

Foto: Gestüt Lodbergen/Becker