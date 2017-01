HK KWPN: Cennin in clinic met Anky

De recent KWPN-erkende hengst Cennin is de hoofdrolspeler in een bijzondere clinic op de KWPN Stallion Show. De Vivaldi-zoon, die te boek staat als één van de grote beloften van de Nederlandse dressuursport, wordt op de vrijdagavond gepresenteerd door Madeleine Witte-Vrees.

Onder begeleiding van Anky van Grunsven laat het duo Cennin/Witte-Vrees zien welke kwaliteiten een dressuurpaard nodig heeft voor het hoogste niveau en hoe de training van een toppaard als Cennin eruit ziet.

Madeleine Witte-Vrees en trainster Anky van Grunsven hebben de kwaliteitsvolle voshengst het laatste jaar zorgvuldig laten pieken. Drie maanden na hun internationale Grand Prix-debuut worden Madeleine en Cennin opgenomen in het olympische kader. Van een teamplaats komt het niet, maar Cennin wint wel de vijfsterrenwedstrijd in Mallorca en gooit hoge ogen tijdens wereldbekerwedstrijden in Stuttgart en Salzburg.

Het optreden van het fokproduct van de familie Cuppen op de KWPN Stallion Show is een mooie voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd tijdens Indoor Brabant. Daar zal de nakomeling van, de al door vijf amazones op het hoogste niveau uitgebrachte, Vitana V (v.Donnerhall) weer zijn enorme mogelijkheden laten zien aan het grote publiek.

Bron: KWPN

Foto: DigiShots