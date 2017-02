Hennessy toont zich onder nieuwe amazone Kim Koolen

Steffi Verhagen van Verhagen Horse Service in Boekel laat weten dat haar KWPN-hengst Hennessy voortaan gereden zal worden door amazone Kim Koolen.

Hennessy begon de hengstencompetitie dit seizoen veelbelovend onder Vai Bruntink, totdat hij eind vorig jaar een lichte blessure opliep waardoor hij de competitie niet kon vervolgen. Begin deze maand werd de De Niro-zoon naar huis gehaald.

Gelukkig is de vijfarige hengst nu topfit, meldt Verhagen. Aanstaande zondag presenteert hij zich weer onder het zadel. Dat zal zijn in het showblok van de Van de Sande Dressuurtalent-wedstrijd, in manege De Schutskooi in Berlicum.

Rond 17.00 uur verschijnt naast Hennessy ook de KWPN hengst Guardian S in de baan. Detail: Voordat Guardian S voor een deel aan Anky van Grunsven en Sjef Janssen verkocht zou worden, werd ook hij gereden door Kim Koolen.

Bron: Hoefslag, overname van dit bericht zonder toestemming niet toegestaan

Foto: DigiShots