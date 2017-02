Henkie wint hengstencompetitie dressuur Gelderse paarden

Het ochtendprogramma stond vandaag in ‘s-Hertogenbosch deels in het teken van de Gelderse paarden. De finale van de hengstencompetitie werd verreden en de tweede en derde bezichtiging vonden plaats.

Hengstencompetitie

De finale van de hengstencompetitie dressuur voor de Gelderse paarden was prooi voor Henkie, gereden door Adelinde Cornelissen.

De competitiewinst kon Henkie eigenlijk al niet meer ontgaan. In de tussenstand stond hij precies dertig punten voor op Edmundo, die gereden werd door Sabrina Melotti. Ook in de finalewedstrijd bleef Henkie Edmundo weer ruim voor met een score van 86,5 punten, wat hem op een totaal van 265,5 punten bracht. De proef van Edmundo werd beloond met 73,5 punten. De palomino werd in de galop wat ondeugend en loperig, wat de score voor die gang drukte. Het totaal voor Edmundo werd 222,5 punten.

Tweede bezichtiging

Slechts twee hengsten werden voorgesteld in de tweede bezichtiging. De nummer 601 (Charmeur x Jetset-D) werd doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 604 (Parcival x Elegant) was volgens de commissie te neerwaarts gebouwd in de romprichting en is mede daarom niet doorverwezen.

Derde bezichtiging

Beide hengsten die deelnamen aan de derde bezichtiging werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Dit zijn de nummer 601 (Charmeur x Jetset-D) en de achtjarige 607 (Ginus x Zichem). Laatstgenoemde kan volstaan met het vijfdaagse verkorte verrichtingsonderzoek.

De strijd om het keuringskampioenschap was niet spannend, aangezien er nog slechts een hengst voor over was. Deze prijs gaat naar de nummer 601, Jupiler-S.