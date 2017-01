Helen Langehanenberg en KWPN-er Suppenkasper winnen in Münster

Helen Langehanenberg en KWPN-ruin Suppenkasper (Spielberg x Krack C) hebben in Münster de Intermédiaire op hun naam geschreven. De proef van de combinatie werd beloond met 75,370 procent.

De K+K Cup in Münster staat erom bekend dat ruiters er hun nieuwe paarden uitproberen, of voor de eerste keer in een hogere klasse starten.

Ook Langehanenberg kwam nog niet eerder in de Middentour aan de start. ‘Een mooie opmars naar de Grand Prix’, schrijft ze op haar eigen Facebookpagina.

De proef werd gekenmerkt door expressiviteit, concentratie, een zachte aanleuning en elasticiteit. De pirouettes behoorden tot de hoogtepunten van de als een trein galopperende Suppenkasper.

De grappige naam van de ruin, die in Nederland geboren werd onder de naam Danny Boy, is overigens een verwijzing naar een cartoon-figuur die in Duitsland soep aanprijst.

Bron: st-georg.de

Foto: DigiShots