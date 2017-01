Hans Peter Minderhoud: ‘Flirt is een superpartner in de ring’

Hans Peter Minderhoud straalde na de Grand Prix, deze vrijdag op Jumping Amsterdam. De dressuurruiter scoorde met zijn paard Glock’s Flirt 77,820 procent en werd daarmee 2de achter Isabell Werth. ‘Flirt is een superpartner in de ring’, zei Minderhoud na afloop.

‘Nog niet goed genoeg’

Boven de 80 procent kwam hij niet uit. Slechts 2 van de 5 juryleden gaven Minderhoud zo’n score: 80,2 en 80,0 procent. Voor de kerstbreak werd Minderhoud ook 2de bij de wereldbekerwedstrijd in Londen. ‘Flirt was goed, net als in Londen. Alleen nu was hij van begin tot eind goed. Hij voelt makkelijk aan en het gaat steeds beter, maar het is nog niet goed genoeg. Ik hoop bijvoorbeeld dat de laatste lijn nog beter gaat. Flirt is een superpartner in de ring.’

Paar aanpassingen in de kür

Na de Grand Prix volgt deze zaterdag de Grand Prix Freestyle, ofwel de kür op muziek. Minderhoud start om 14.33 met Glock’s Flirt. ‘Ik ga morgen niet met meer druk erop rijden. Daar gaat hij niet beter van rijden. Ik ga mijn best doen, meer kan ik niet doen. Ik heb nog dezelfde kür, maar ik heb de lijnen wat moeilijker gemaakt. Daardoor wordt het algehele niveau hoger. We zullen zien wat dat oplevert.’

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken