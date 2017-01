Hans van Bedaf: ‘‘Genieten, zo’n snotneus op Bond’s Painting in piaffe’ *video*

‘Je zou Bond’s Painting bijna een familiepaard kunnen noemen’, vertelt Grand Prix-ruiter Hans van Bedaf. Hij leende zijn elfjarige nakomeling heel even uit aan zoon Chiel vorig weekend, omdat die zo goed had meegeholpen op stal in de kerstvakantie.

‘Het gebeurt eigenlijk niet vaak dat ik iemand anders op hem laat rijden’, aldus Van Bedaf. ‘Maar Chiel vindt het geweldig om “kunstjes” op hem te doen en Bond’s Painting is braaf zat. En toegegeven, ik ben ook wel hartstikke trots als zo’n joch van nog geen veertien zo met hem rondstuurt.’

Een filmpje toont Chiel met de OO Seven-zoon in piaffe. ‘Hij heeft wel gevoel voor goed dressuurrijden. Je ziet dat Bond’s er een keer bijna uitloopt en Chiel lost dat heel netjes op en houdt hem rustig op zijn plek.’

Ook jongste zoon Jan – inmiddels rijdt hij niet meer – zat wel eens op het paard van papa, toen hij tien jaar was. ‘Eigenlijk heeft alleen mijn vrouw Diana nog nooit zijn teugels in handen gehad. Zij kijkt wel vaak mee in de training’, laat Van Bedaf weten.

De ruiter uit Etten-Leur startte vorig jaar in de Zware Tour met Bond’s Painting. ‘Hij doet eigenlijk alles heel goed, maar vaak gaat er net bij een onderdeel iets fout tijdens een proef. Mijn doel voor dit jaar is dan ook om een foutloze Grand Prix-neer te zetten, waardoor onze scores van 66, 67% richting de 70% kunnen gaan.’

Facebook Hans van Bedaf/Hoefslag

Foto: DigiShots