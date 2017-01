‘Handsome O wordt nooit meer een dressuurpaard’

Bijna twee jaar nadat hij voor een recordbedrag van 300.000,- werd afgeslagen op de KSS-veiling en een jaar nadat de rechter met een voorlopig getuigenverhoor toestemde is de KWPN-kampioenshengst Handsome O weer het onderwerp van gesprek in de Groningse rechtbank. De Noorse eigenaresse Kristin Andresen laat vandaag en morgen Deense getuigen onder ede verhoren.

Andresen is ervan overtuigd dat ze misleid is door eigenaar Purioso Hoeve en veilingorganisatie KSS en dat zij haar een paard met hanentred hebben verkocht. Kort nadat de hengst door verkoper Jan Brouwer bij de Deense hengstenhouder Ib Kirk was afgeleverd werd namelijk bekend dat Handsome O aan hanentred leed.

Hanentred, ja of nee?

Uit de voorlopige getuigenverklaringen die afgelopen september door de Nederlandse opgeroepen getuigen werden gegeven ontstond het beeld dat Handsome O Nederland rad verlaten had en dat hij de hanentred dus in Denemarken had opgelopen.

Onder de drie getuigen die vandaag onder ede een verklaring moesten afleggen was Ib Kirk, de Deense hengstenhouder waar Handsome O stond om klaargemaakt te worden voor de Deense hengstenkeuring. Volgens Kirk vertoonde Handsome O hanentred vanaf het moment dat hij op zijn stal in Katrinelund aankwam. Maar dat wordt door geen van Kirks medewerkers bevestigd en Kirk zelf was niet bij het uitladen aanwezig.

‘Bij rijden géén hanentred’

De hanentred wordt door Kirk pas de dag na aankomst waargenomen. “Hij had een abnormaal bewegingspatroon aan het achterbeen. Maar hij had strijklappen om en ik dacht dat hij daarom anders liep”, verklaart Kirk. “ Het was aan beide achterbenen te zien, maar met name aan het rechterachterbeen.”

Kirks verklaring staat bijna haaks op de verklaring van zijn stalamazone Anna Bigum. Zij was diegene die bij aankomst van Handsome O op Katrinelund aanwezig was. Toen de hengst werd uitgeladen was de amazone niets opgevallen en ook toen zij ‘m ging rijden de volgende dag zag Anna geen hanentred.

“Ik hield Handsome O vast naar de binnenbaan. Daarna heeft Ib ‘m gelongeerd. Ik vond dat hij imposant liep. Na een minuut of tien aan de longe ben ik erop gegaan.”

Bokken

Twee dagen later rijdt Anne de hengst weer. “Het paard was rustig en ontspannen. Dus maakt Ib de longe los. De eerste paar minuten was Handsome O braaf. Toen schrok hij en ging hij ervandoor. Hij maakte een paar bokken en draaide om. Toen viel ik ervan af. Handsome O stopte direct en ik ben weer opgestapt. Wel hebben we ‘m die keer aan de longe gehouden.’

De stalamazone zou de hengst uiteindelijk slechts twee keer rijden. “Na het weekend hoorde ik van Ib dat Handsome O waarschijnlijk hanentred had en dat ze ermee naar de kliniek gingen. Ik had daarna niets meer met Handsome O te maken.”

‘Abnormaal’

Naast Kirk en zijn stalamazone werd er vandaag nog een stalmedewerker van Kirk gehoord. De nu negentienjarige Sarah Dahl was eveneens aanwezig bij de aankomst van Handsome O in Denemarken. “Ik heb ‘m op stal gezet en ik heb niet kunnen zien dat hij hanentred had. Dat zag ik pas de volgende dag toen ik hem in de gang voorbij zag komen.”

Handsome O staat nog steeds bij Kirk op stal. ‘Maar het wordt nooit meer een dressuurpaard. Zijn gang blijft abnormaal’

Morgen gaat het getuigenverhoor verder met nog een stalmederwerker van Kirk en Kirks dierenarts.

Lees: Handsome O: ‘Hanentred of niet?’ – met video’s.

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder toestemming niet toegestaan.

Bron: Hoefslag

Foto: Dirk Caremans