Halfbroer Capri Sonne Jr. betrekt box bij Dinja van Liere

Dinja van Liere heeft een nieuwe topper op stal. Namelijk Independent Little Me, de kampioen van de Geldersen op de KWPN Hengstenkeuring vorig jaar. Dat meldt Dinja van Liere op Facebook. ‘Hij komt uit de moeder van Capri Sonne’, schrijft ze er quasi-achteloos bij.

‘Hij staat hier op stal sinds gisteravond en vandaag heb ik hem gelongeerd. Ik denk dat ik er morgen op ga zitten’, vertelt Dinja van Liere aan de telefoon.

Independent Little Me

Independent Little me werd gefokt door M.H.J. Rothengatter. Hij is een zoon van de Deens gefokte hengst Uno Don Diego (v. Dressage Royal – Donnerhall). Zijn moeder Wendela (San Remo x Glendale) is tevens de moeder van Van Liere’s voormalige Lichte Tour-paard Capri Sonne jr. die in 2015 aan de Britse Laura Tomlinson werd verkocht.

Lees ook:

Independent Little Me kampioen bij de Gelderse hengsten