Guardian S zet zegereeks in HC voort, Hometown en Foundation eerste overwinning

Op de derde wedstrijd in de Isah Hengstencompetitie, die vandaag gehouden wordt in Zuidbroek op het IICH Groningen, versloeg Hometown de winnaar van de vorige wedstrijd Henkie en was Guardian S de sterkste in het M. In de klasse Z werd Four Legends verrassend verslagen door Foundation

Hometown: Alles in huis

In de klasse L lieten kwamen Diederik van Silfhout en Hometown als beste uit de bus. De combinatie werd op de hielen gezeten door Adelinde Cornelissen en Henkie. Marieke van der Putten en Trafalgar volgden op een derde plaats.

Jurylid Christa Lamoyeur sprak lovend over de Apache-zoon: ‘Hometown toonde ongelooflijk veel aanleg en wordt fantastisch voorgesteld. Diederik laat hem mooi op eigen benen lopen, met veel controle en rust. Zo wil je het graag zien! Zijn draf is heel gedragen en hij kan hierin goed schakelen. Ook in stap valt Hometown op met zijn actieve achterbeengebruik en elke overgang wordt top gereden. Voor zijn galop hebben we zelfs een 9,5 kunnen geven. Hierin gaat hij mooi de bergop en kan hij super verruimen. Ook voor harmonie een 9,5.’

Diederik van Silfhout hoopte vooraf zijn score van de vorige wedstrijd, 85 punten, te evenaren. Het werden 90 punten. ‘Zo’n goede vierjarige heb ik nog nooit gehad, die al zoveel kracht en inzet heeft en elke dag hetzelfde is. Ik denk dat Hometown alles in huis heeft voor het zwaardere werk, hij is heel handig en als ik hem iets laat sluiten dribbelt hij achter gelijk al aan. Thuis heb ik al een keer een wisseltje geprobeerd en ook dit kost hem geen enkele moeite. Wat een natuurtalent! Het enige wat hem nu nog wat in de weg zit, is dat hij heet is, maar daar ben je straks alleen maar mee in het voordeel.’

Publiekslieveling Henkie

Publiekslieveling Henkie moest vandaag een stapje terug doen. De Gelders gefokte hengst kreeg voor de basisgangen een 9, 9.5 en een 9. De harmonie werd beoordeeld met een 8. Met een puntentotaal van 89 moest hij ditmaal de winst aan zich voorbij laten gaan. In Kronenberg bleek de Alexandro P-nakomeling nog een maatje te groot voor de dressuurconcurrentie.

‘Jullie zullen het ook allemaal gezien hebben, een paard met ontzettend veel kwaliteit in alle drie de gangen’, stak Christa Larmoyeur het jurycommentaar na rit van Adelinde en Henkie in de Isah Hengstencompetitie in Zuidbroek af. ‘Voor een vierjarige loopt hij al met enorm veel balans, gedragenheid, kracht en een bergopwaarts beeld.’

Marieke van der Putten kreeg voor de draf en galop van hengst Trafalgar van Edward Gal een 9 en kwam op een puntentotaal uit van 85 punten. Daily Diamond onder Dana van Lierop en Total U.S. onder Dinja van Liere waren de enigen die nog boven de 80 punten eindigden, met respectievelijk 84 en 83 punten.

Spannende strijd in het M

Na de klasse L ging de hengstencompetitie klasse M van start. Tot op het einde bleef het spannend welke hengst er met de overwinning vandoor zou gaan. Glock’s Toto Jr. en Marieke van der Putten kwamen als eerste combinatie de baan in en stonden tot op de laatste combinatie bovenaan. Kirsten Brouwer en Guardian S wisten met twee punten meer te winnen van de competitiewinnaars van vorig jaar. Met 85 punten eindigde Kirsten Brouwer en haar andere paard Ferguson op een ex-aequo derde plaats, samen met Adelinde Cornelissen en Governor.

Guardian S imponerend

Guardian S, die sinds kort pas een combinatie vormt met Kirsten Brouwer, wist de jury vandaag zo te imponeren dat hij maar liefst zeven punten meer verzamelde als tijdens de vorige wedstrijd in Kronenberg. De jury had alleen maar lof voor de bruine hengst en ontving vier keer een 9,5 en één keer een negen voor de stap. ‘Het is een super imponerende draf, wat een front en voorkomen,’ begint Christa Larmoyeur. ‘Maar we beginnen met de stap; in de overgangen is hij nog een beetje zoekerig aan het begin, maar stapt daarna daarna enorm veel ruimte. Dan nu de fantastische draf, hij heeft veel activiteit maar kan toch rust bewaren. Ook de galop is erg mooi en heel bruikbaar, hij pakt niet alleen ruimte maar gaat ook mooi zitten in de overgangen terug.’

Hoewel de hengst in de aanleuning wat fijner mag, leek de jury daar weinig om te geven. Hij had soms de neiging om wat wringerig te worden of juist kort in te knikken en viel tijdens een schouderbinnenwaarts in galop. De harmonie en aanleg werden hoog gepunt, maar niet verder verklaard. Larmoyer: ‘Harmonie, ja een 9,5. en aanleg ook een 9,5.’

Glock’s Toto Jr.

Marieke van der Putten en Glock’s Toto Jr. lieten een fijnere proef zien dan in Kronenberg, die ook met 6 punten meer werd beloond. Met drie maal een negen en 2 keer een 9,5 kwam de Totilas-zoon op een puntentotaal van 92 uit. ‘Dat is nog eens een goed begin van de middag,’ zei Larmoyeur over de eerste combinatie van de klasse M. ‘Hij is ook dit jaar weer in top vorm, een erg mooi beeld!’

De zwarte hengst kon goed overtuigen met de harmonie en draf, welke beide beoordeeld werden met een 9,5. De stap, waar volgens de jury weinig beter aan kon werd met ‘slechts’ een negen beoordeeld. Iedere pas is raak vanaf het begin en hij stapt met enorme ruimte en veel lichaamsgebruik.

Ferguson en Governor

Op een ex-aequo derde plaats eindigde Ferguson (Kirsten Brouwer) en Governor (Adelinde Cornelissen).

Ferguson is een hengst die een heel mooi silhouet toonde. Daarnaast is het een paard wat makkelijk schakelt en grote verruimingen laat zien in zowel stap, draf als galop. De jury was vooral te spreken over de harmonie, die ‘slechts’ met een 8,5 werd beoordeeld, en de manier waarop Brouwer de hengst voorstelde. ‘Kirsten heeft Ferguson fijn voorgesteld met mooi het neusje eruit en de hand voor. Het aard heeft mooi voorkomen in draf mooie beentechniek. Ook heeft hij een hele zuivere tactmatige stap en liet goede overgangen zien. In de galop mag hij iets makkelijk op het achterbeen gaan zitten. Wij hebben genoten van de harmonie!’

Adelinde kreeg van de Larmoyeur ook complimenten overde voorstelling van haar hengst. De hengst toont in iedere gang veel gummi en elastischiteit en lijkt erg belovend voor de toekomst. Wel zou de hengst soms wat meer gedrageneheid mogen behouden in de oefeningen. ‘Hij laat een heel mooie balans zien. Ook het beeld in draf er mooi, maar zou meer vanuit de schoft omhoog mogen komen,’ vertelt Christa Larmoyeur.

Klasse Z

Als laatste ging de hengstencompetitie klasse Z van start. Hierin kwamen slechts vier combinaties aan start, die allen nog zes waren aan het begin van de hengstencompetitie. Franka Loos en Foundation lieten in Kronenberg al zien een gewaagde concurrentie te zijn voor Stephanie Kooijman en Four Legends, maar vandaag versloegen ze de jonge combinatie met twee punten.

Foundation

Dit is de eerste hengstencompetitie die de vosse Foundation op zijn naam wist te zetten. De United-zoon oogde lekker fris en liep sympathiek door de baan. In het drafwerk is de hengst met sprongen vooruit gegaan en ook de galop is sterker geworden. De wissels waren, op één iets vlakke na, goed en groot gesprongen. Foundation blinkt onder andere uit in zijn grote stap waarin hij ruim overstapt met een goed ruggebruik, deze werd met een ‘zuinige’ 8,5 beoordeeld.

Four Legends

Stephanie Kooijman vormt nog maar kort een combinatie met Four Legends, en dat is soms terug te zien in de proef. Zo hier en daar is nog wat finetuning nodig. Het drafappuyement naar links was scheef, maar die naar rechts ging goed. De winnaar van de vorige hengstencompetitie kan veel indruk maken met zijn verruimingen in draf en galop, waar hij bij beide gangen imponeert met zijn front en veel bodem bedekt. In de arbeidsgalop mag de hengst wat meer galopperen en verliest hij soms aan sprong. De draf heeft een fijne bounce en tritt, veel front en een sterk achterbeen gebruik. Door de kleine slordigheidjes kwam de harmonie niet hogen dan een 7,5.

Bron: IICH Groningen / Hoefslag / KWPN

Foto: Timo Martis