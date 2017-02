Graves met Verdades weer naar overwinning in Wellington

In het Palm Beach International Equestrian Center in Wellington werd vannacht de kür op muziek voor de wereldbekerwedstrijd met overmacht gewonnen door Laura Graves en haar Verdades. In de eerder verreden Grand Prix was de combinatie ook al een maatje te groot voor de concurrentie.

Met een score van 82% bleef Graves de nummer twee, de Zweedse Tinne Vilhelmson en Paridon Magi (77,450%) ruim voor. De derde plaats was voor Steffen Peters en zijn jonge talent Rosamunde met 77,325%.

‘Hij was geweldig’

Graves was heel blij met haar winnende rit in voorbereiding op de Wereldbekerfinale: ‘Toen ik uit de ring kwam was mijn adrenaline zo hoog! Ik zat er nog zo in, dat toen de proef voorbij was ik dacht “wat is er eigenlijk gebeurd?” Maar hij was geweldig en nam de atmosfeer echt in zich op. Hij is een heel gevoelig paard en laat me nooit in de steek!’

Bekijk een video van de winnende kür hier.

Volledige uitslag

Bron: Dressage-news / Hoefslag

Foto: DigiShots