Governor gaat Deense markt veroveren

Totilas-zoon Governor is al goedgekeurd in Oldenburg en bij het KWPN. In maart gaat Adelinde Cornelissen hem ook op de hengstenkeuring in Herning voorstellen met een Deens dekbrevet als doel.

Met zijn staat van dienst en afstamming maakt Governor een grote kans op het Deense dekbrevet. ‘De Deense commissie was op de KWPN Hengstenkeuring aanwezig, maar wij zillen Governor toch graag in Herning zelf op de hengstenkeuring laten zien en niet hier laten keuren’, vertelt hengstenhouder Koen Brinkman. ‘Als je hem niet voorstelt aan het publiek, komt hij niet bij de fokkers op het netvlies.’

Enkele jaren geleden werd werd de hengst Dream Boy van Hengstenhouderij Brinkman goedgekeurd in Denemarken. ‘Toen moesten we de distributie van zijn sperma naar het buitenland nog via Jacques Maree doen. Nu zijn we een EU-centrum aan het bouwen en kunnen we straks zelf sperma naar het buitenland verzenden. Het is dan goed als we meer hengsten in het buitenland goedgekeurd hebben. De hengstenshow in Herning is heel groot en in Denemarken is er een aardige markt waar het de dressuurhengsten betreft.’

De Hengstenkeuring in Herning (8-12 maart) valt samen met Indoor Brabant, waar Adelinde haar Parzival afscheid laat nemen van de sport. ‘Op woensdag moet Governor in Herning aan de hand verschijnen en op donderdag onder het zadel van Adelinde. Als hij dan goedgekeurd is, doet Adelinde vrijdags met hem mee aan de hengstencompetitie. Het afscheid van Parzival is zaterdagavond.’

