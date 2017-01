Gonnelien Rothenberger: ‘De combinatie Sönke/Santiano is gewoon perfect!’

Op 19 januari verwelkomde de familie Rothenberger de negenjarige ruin Santiano (San Amour x Lord Sinclair), waar ze veel van verwacht.

Gonnelien Rothenberger op de site van Dressurstall-Rothenberger: ‘Een grote, imposante bruine kwam met reuzenstappen onze stal binnenlopen. De volgende dag werd hij door Sven persoonlijk geschoren en kreeg hij nieuwe schoenen.’

‘Sven heeft hem twee keer geprobeerd. We kwamen eigenlijk voor een ander paard, maar Santiano verdween maar niet van zijn netvlies. Steeds weer bekeek hij de video van een wedstrijd in Münster. “Gonnelien, waar heeft hij géén acht?! Hij stapt voor een 9, piaffe en passage zoals je die wilt zien en heel veel potentie voor de pirouettes…” Tja… klopt! Dus nu staat hij dan hier.’

Charmant paard

En toen stapte Sönke in het zadel. ‘Ik herkende het hele paard niet meer’, aldus Gonnelien. ‘Ongelooflijk, wat een charmant paard! En dat terwijl hij zo groot is. Natuurlijk moeten ze nog een combinatie worden, het is nog zo groen. Maar met Sönke ziet het er precies goed uit. Perfect gewoon!’

De aankoop van Santiano is mogelijk gemaakt door de sponsoring van Ralph Westhoff en Margarete Groeninger, die eerder ook voor de helft eigenaar van Cosmo (foto) werden.

Bron: Dressurstall-Rothenberger

Foto: Remco Veurink