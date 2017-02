Gepensioneerde Le Noir treedt weer op

Twee jaar geleden nam hij afscheid van de sport, Le Noir van Uta Gräf. De nu zeventienjarige Holsteiner hengst van Leandro schreef meer dan twintig Grand Prix-wedstrijden op zijn naam en liep tijdens zijn sportieve loopbaan ruim een ton aan prijzengeld bij elkaar.

Op 20 maart presenteert de sympathieke zwarte zich weer aan het publiek tijdens de hengstenshow op de Equitana. Niet met Gräf in het zadel, maar met diens echtgenoot Stefan Schneider aan de lange lijnen. Het is het eerste openbare optreden van de hengst sinds zijn afscheid in Wiesbaden.

In 2002 werd Le Noir bij het ZfdP goedgekeurd. In 2012 werd hij ook bij het Holsteiner en Hannoveraner Verband erkend. Negen nakomelingen lopen in de sport en hij kreeg in 2007 zijn zoon Le Docteur goedgekeurd bij het ZfdP.

St-Georg/Hoefslag