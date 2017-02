Geen indoorkampioenschappen voor Daniëlle Heijkoop en Siro

Daniëlle Heijkoop en Siro hebben het decor van de KNHS Indoorkampioenschappen alweer verlaten, dat laat Heijkoop weten via Facebook.

De Gribaldi-zoon verstapte zich gisteren tijdens de training in Ermelo en Heijkoop besloot om hem direct weer mee naar huis te nemen. ‘Hij voelde fit aan en ik had zin om hem weer te laten zien aan het publiek. Siro’s gezondheid staat voorop en voor mij is het welzijn van het paard het allerbelangrijkste. Ik wil geen enkel risico nemen en focus me op het komende zomerseizoen.’

Bron: Facebook



Foto: DigiShots