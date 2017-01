Geen hengstencompetitie voor Hennessy wegens blessure

De KWPN-verrichtingskampioen Hennessy (De Niro x Jazz) zal dit jaar niet meer deelnemen aan de KWPN hengstencompetitie. Amazone Vai Bruntink laat weten dat de hengst een kleine heeft opgelopen, waardoor verdere deelname niet meer mogelijk is.

Onduidelijkheid

‘Het is ons niet duidelijk hoe het gebeurt is. De paarden komen hier gewoon los in de paddocks, dus wij denken dat hij zich daarin heeft verdraaid,’ verklaart Vai Bruntink. ‘Het is ook maar een hele kleine blessure, hij loopt steeds net wel, net niet goed. Super balen natuurlijk, maar iedereen met paarden weet dat dit kan gebeuren.’

Geen risico

De aankomende twee weken zal er met Hennessy gestapt moeten worden en als alles daarna weer in orde is, wordt de hengst weer opgebouwd. ‘We willen geen enkel risico lopen met deze talentvolle hengst dus we moeten nu even gas terugnemen. Jammer maar het belang van het paard staat voorop! Zulke jonge hengsten hebben een vrij druk jaar achter de rug en dat hij tijdens de hengstencompetitie een blessure oploopt gooit wel even roet in het eten.’

Hengstencompetitie

Vai Bruntink en Hennessy begonnen de hengstencompetitie met een sterk optreden dat werd beloond met 82 punten, maar de finale van de hengstencompetitie is niet meer haalbaar. Ook de hengst voor die tijd weer goed loopt, mag hij niet meer mee doen. ‘De blessure speelt sinds net voor de tweede competitie, daardoor hebben we er nu twee gemist. Om de finale te rijden moet je minimaal twee competities gereden hebben en om hem nou morgen te laten lopen kan natuurlijk ook niet.’

Bron: Hoefslag

Foto: Timo Martis