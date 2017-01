Franka Loos: ‘Deze lijn vasthouden met Foundation’

Op IICH Groningen liep de zesjarige Foundation naar een verrassende overwinning in de hengstencompetitie klasse Z. De voorgaande wedstrijden was concurrent Four Legends hem steeds voor gebleven; nu stuurde amazone Franka Loos hem gedecideerd naar een overwinning, met 84 punten.

De United-zoon oogde lekker fris en liep sympathiek door de baan. Juryleden Christa Larmoyeur en Monique Peutz oordeelden dat de draf van de voshengst met sprongen vooruit gegaan is en dat hij ook in galop sterker geworden is. De wissels waren, op één iets vlakke na, goed en groot gesprongen. Foundation blinkt onder andere uit in zijn grote stap waarin hij ruim overstapt met een goed ruggebruik; hij kreeg daarvoor dan ook een 8,5.

‘Ik vind dat Foundation voor zijn nog geen zeven jaar al heel bevestigd een Z2 proef doorloopt. Hij trekt goed aan en blijft van achter goed bijkomen,’ laat amazone Franka Loos weten aan de redactie van Hoefslag. De amazone vormt sinds afgelopen zomer een combinatie met de knappe hengst, sinds ze werkzaam is voor Stal Brouwer. ‘Ik vond het in Kronenberg eigenlijk ook al heel goed gaan, maar toen kregen we een grote storing in de proef, dat kostte punten voor de harmonie. Richting Den Bosch ga ik me niet anders voorbereiden, ik ga gewoon proberen deze lijn vast te blijven houden.’

Bron: Hoefslag/Timo Martis

Foto: DigiShots