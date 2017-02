‘Four Legends is het perfecte vriendje’

Blij valt Stefanie Kooijman haar paard om de hals. Hij wint én deze wedstrijd in Den Bosch én is de competitiewinnaar in de klasse Z. ‘Leuker dan Four Legends KS is er niet.’

Toen ze hem voor het eerst binnenreed voor de hengstencompetitie in Kronenberg, had ze er pas tien keer op gezeten. Ze kent hem pas twee maanden en is eigenlijk nog altijd bezig om een combinatie te worden, maar van het talent van Four Legends is Stephanie Kooijman overtuigd.

Prille combinatie

De samenwerking met Judy de Winter Dressage, waar de Wynton-zoon getraind wordt, en Stefanie gaat perfect, geeft de amazone aan. ‘Ik ben blij dat Judy me zo helpt, zij kent de hengst het beste. Het rijden van de hengstencompetitie was het kort-termijndoel, een verdere planning voor Four Legends is er niet.’

‘Hij heeft zoveel go en instelling, hij gaat er echt voor’, prijst Stephanie. ‘Het is een paar met drie super gangen; voor zijn draf kreeg hij hier ene 9,5! En dan ook nog zo’n lief en makkelijk karakter: perfecter vriendje bestaat gewoon niet!’

‘Paarden op één’

Haar echte vriend Dave hoort haar welwillend aan. ‘Ik weet allang dat de paarden op nummer één komen. Daar heb ik me maar bij neergelegd!’

