Fotoverslag: ‘Life of Valegro’

Voor Charlotte Dujardin en Valegro was het één van de vele afscheid shows. Het KWPN-publiek was gisteravond echter in volle getale afgekomen op de show ‘Life of Valegro‘. Nog nooit was de zaterdagavond van de KWPN Hengstenshow zo druk!

Valegro’s moeder Maifleur was present met fokkers Joop en Maartje Hanse. Fotograaf Leanjo de Koster was erbij en maakte foto’s:

Farewell Valegro

Moeder Maifleur en Valegro’s fokkers

De toekomst

Foto’s: DigiShots