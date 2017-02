Fleau de Baian goedgekeurd in Oldenburg

De volle broer van Parzival, Fleau de Baian (Jazz x Ulft), is nu ook goedgekeurd bij het Oldenburger Verband. De zevenjarige hengst die onder Adelinde Cornelissen alleen nog maar scores boven de 70 procent haalde in het ZZ-Zwaar was al goedgekeurd bij het AES.

De Oldenburger keuringscommissie bekeek Fleau de Baian op stal bij de amazone in Nijkerk en was onder de indruk van het gemak waarmee hij loopt. Adelinde, die samen met de familie Korbeld eigenaar is van de hengst, beleeft elke dag veel plezier aan de nog jonge hengst. ‘Alles wat je hem vraagt, doet hij gewoon. Hij leert ontzettend snel en heeft een ideale instelling, net als alle paarden uit de stam van Fidora’, is ze van mening.

Fleau de Baian is goedgekeurd met een dekbeperking van twintig merries. Die beperking wordt opgeheven als zijn nafok de Oldenburger keuringscommissie overtuigt.

Met Fleau de Baian heeft Adelinde zich geplaatst voor het NK ZZ-Zwaar, dat op zaterdag 25 februari plaatsvindt in Ermelo. Met scores ruim boven de 70 procent en twee eerste plaatsen in de kwalificatiewedstrijden staat Fleau de Baian er bijzonder goed voor.

Bron: Adelindecornelissen.nl.

Foto: DigiShots