Fiona Bigwood: ‘Ik ga gewoon door met de sport, én met Orthilia’

De Britse Fiona Bigwood, die teamzilver won op de Olympische Spelen, is erg druk geweest met haar verhuizing van Bournee Hill naar Brantridge Park de afgelopen tijd. Er ontstonden geruchten dat er een einde kwam aan de wedstrijdcarrière van de Britse amazone. Eurodressage ging achter de waarheid aan.

Bigwood en haar toppaard, de twaalfjarige Oldenburger merrie Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi), waren geselecteerd voor het Olympische team van Groot Brittannië. Met het team werd de zilveren medaille in Rio binnengesleept en individueel eindigde de combinatie op een zeventiende plaats met 76%. Tijdens haar laatste wedstrijd, op CDI Roosendaal in december, moest de amazone echter afgroeten omdat de merrie te onrustig werd in de proef.

Te koop

De geruchten gingen dat Orthilia te koop stond en Bigwood zou stoppen met de wedstrijdsport. Mocht ze Orthilia niet verkocht krijgen, dan zou de merrie naar haar echtgenoot, de Deense Olympiade ruiter Anders Dahl, gaan.

Daytona Platinum

‘Ik ga zeker nog niet stoppen,’ zegt Bigwood vastberaden. ‘Ik houd ervan om op wedstrijd te gaan en ik zou geen nieuw paard hebben gekocht als ik zou stoppen. Er zijn geen plannen voor Anders om ‘Tillie’ dit jaar te gaan rijden. Er zijn een aantal mensen geïnteresseerd om haar te kopen, maar ze staat nog steeds bij mij.’

Afgelopen september kocht Bigwood de nu zesjarige Oldenburg-hengst Daytona Platinum (v. Dante Weltino).

Verhuizing

Vorige maand vond de verhuizing plaats van locatie Bourne Hill, dat verkocht is aan een springruiter, naar Brantridge Park. De nieuwe locatie is totaal gerenoveerd; het paardengedeelte moet nog helemaal gebouwd worden. Bigwood en Dahl hadden even paniek toen er eind december rook uit de kelder kwam. De lokale brandweer werd opgeroepen, maar gelukkig ging het enkel om een kapote watertank.

Bron: Eurodressage/Hoefslag

Foto: Remco Veurink