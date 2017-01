Fijne generale voor aspirant-Grand Prix-paarden in Denemarken

Op een nationale wedstrijd in het Deense Esbjerg gaan dit weekend tal van nieuwe Zware Tour-combinaties van start. Vanmiddag werd de Intermediaire II gereden. De rubriek verliep uitermate prettig voor Severo Jurado López. Hij werd eerste en vierde.

De eerste plek was er voor de veertienjarige De Niro-zoon Deep Impact met 75,570%. In 2015 werd de zwarte ruin al door een Hongaarse ruiter in de Grand Prix uitgebracht. Tweede werd Anna Kasprzak met de negenjarige ruin Rock Star (v. Rockwell), met wie ze zal debuteren op het allerhoogste niveau in Esbjerg. Haar score was ook veelbelovend: 74,649%.

De Oklund-zoon Very Keen met Betina Jaeger Jensen werd derde, gevolgd door dus opnieuw Jurado López, nu met Drãgao Figueras. De negenjarige PRE-hengst was van Morgan Barbançon, maar ging over in handen van Stal Helgstrand, waar de Spaanse ruiter hem nu verder zal uitbrengen.

Vitana V

De echtgenote van Andreas Helgstrand, Marianne Helgstrand, met Vitana V (v. Donnerhall), bekend van Morgan Barbançon en Madeleine Witte behaalde een score van net geen 70% in de Inter II en zal morgen eveneens in de GP debuteren.

De genoemde combinaties nemen in het in de Grand Prix onder andere op tegen debutant Allan Grön met Wasabi, die hij pas sinds eind december rijdt voor stal Blue Hors. De twaalfjarige Oldenburger ruin van De Niro werd tot en met Grand Prix gereden in Duitsland. Daarnaast staat Daniel Bach Andersen met Blue Hors Zack (v. Rousseau) en Don Olymbio (v. Jazz) op de startlijst.

Uitslag Intermediaire II Esjbjerg.

Startlijst Grand Prix Esbjerg.