Femke de Laat: ‘Zo vader, zo zoon’

Sinds vorig jaar maart is Femke de Laat amazone en ruiter van de KWPN-goedgekeurde hengst Dark Pleasure. Zondag werd ze met de Ufo-nazaat kringkampioen in de klasse ZZ-Licht met een score van 70%.

Alles valt op zijn plek

‘Het ging eigenlijk al heel de week goed thuis,’ vertelt De Laat over de hengst, die ook goedgekeurd is bij het Hannoveraner Verband en Rheinland. ‘Het heeft even geduurd tot we echt een combinatie waren. Alles begint nu op zijn plek te vallen, we komen met veel meer controle en fijner de proeven rond.’

Over drie weken staan in Schijndel de Brabantse Kampioenschappen op het programma. ‘Het is nog maar de vraag of we de kür op muziek mogen rijden; maar die moet ik sowieso nog oefenen, want die heb ik nog nooit gereden! Verder werken we nog aan de galoponderdelen, daarin kan hij nog wel eens heet worden,’ legt de amazone uit.

De beste drie ruiters op de Brabantse Kampioenschappen krijgen de kans om op het prestigieuze Indoor Brabant aan start te komen. ‘Het zou erg gaaf zijn als we ons daarvoor weten te plaatsen!’

Droompaard

‘Dark Pleasure is echt een droompaard! Ik ben gewoon heel blij met hem,’ zegt de amazone enthousiast. ‘Ik hoop dat ik er nog even van kan genieten. Net als alle paarden bij ons, zal hij ooit verkocht worden. Met Dark Pleasure kan ik weer in de hogere klassen meerijden. Ik rijd bijna alleen jonge paarden, dus dan is dit wel erg leuk!’

Toekomstplannen

‘We zijn al heel lang aan het trainen voor het ZZ-Zwaar. Omdat we toch nog wat meer een combinatie moesten worden en ik Dark Pleasure wat beter wilde leren kennen in de ring, heb ik besloten om toch eerst ZZ-Licht te starten. Na de kampioenschappen maken we sowieso de overstap naar de volgende klasse en hopelijk hebben we daar ook een succesvol seizoen in. Misschien, als alles meezit, lukt het nog om Lichte Tour te starten aan het einde van het jaar.’

It’s a Pleasure

Vorig jaar werd de nu vierjarige It’s a Pleasure goedgekeurd bij het KWPN met 81 punten voor zijn verrichtingsonderzoek. De tot nu toe enige goedgekeurde zoon van Dark Pleasure wordt ook gereden door De Laat. ‘Hij is wel een maatje groter dan Dark Pleasure, die 1,66m hoog is. Ik ben niet zelf niet zo groot, dus was het maar de vraag of ik hem goed kon rijden.’ lacht de amazone over de al 1,74m metende hengst.

‘Gelukkig is hij net als zijn vader heel licht te rijden. Ik zie veel overeenkomsten tussen vader en zoon, ze zijn allebei heel lief en braaf onder het zadel. It’s a Pleasure is iets dapperder dan Dark Pleasure.’

Over een paar weken gaat It’s a Pleasure voor het eerst mee. Hij zal op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch één van de voorgestelde hengsten zijn die in 2016 zijn goedgekeurd.

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronsvermelding is niet toegestaan.

Foto: Lysanne Eijlander (le-fotografie)