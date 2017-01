Familie Valegro toont verervingskracht Negro

Tweevoudig olympisch kampioen Valegro blinkt uit met zijn meewerkende karakter en vermogen tot schakelen en sluiten. Hij is de meest succesvolle zoon van Negro, de preferente hengst wiens nafok gewaardeerd wordt om het meewerkende karakter, de leergierigheid, werklust, balans en natuurlijk het handelsmerk nummer één van Negro: het sterke achterbeengebruik en het goed kunnen schakelen en sluiten.

Life Of Valegro Live

In de show Life of Valegro Live tijdens de KWPN hengstenkeuring komen vijf halfbroers en een halfzus in actie om hun gezamenlijke handelsmerk te tonen: de aanleg tot verzamelen. De Grand Prix-paarden Bufranco (mv. Zevenster), Bailey (mv. Balzflug), Zoë (mv. Monaco) en Vorst (mv. Whinny Jackson) worden vergezeld door de Lichte Tour-hengst Nespresso (mv. Tenerife VDL) en KWPN-hengst Diëgo (mv. Don Gregory), die bijna klaar is voor zijn Grand Prix-debuut. Deze zes talenten zullen de aanwezige dressuurliefhebbers trakteren op een mooie show waarin hun bewegingskwaliteiten tot uiting komen.

Natuurlijk mag deze avond ook Taikoen (mv. Rothschild) niet ontbreken, het voormalige Grand Prix-paard van Anne van Olst, dat momenteel succesvol door Charlotte Fry in de subtop wordt uitgebracht. Samen met de getalenteerde Fendi T (mv. Lester) verzorgt deze routinier een heel verrassend optreden! Een must-see dus voor de liefhebbers van Negro’s nakomelingen!

Bron: KWPN

Foto: DigiShots