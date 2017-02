Emotioneel afscheid Valegro blijft uit

Met een enorm enthousiasme werden ze ontvangen, zoveel enthousiasme dat zelfs de showpaarden er even door van slag raakten. Op je hoogtepunt moet je stoppen en dat was Valegro zeer zeker vanavond. Of dit ook het emotionele hoogtepunt van Charlotte Dujardin was? ‘Hmm nee niet echt. We hebben nu al zo veel afscheid shows gereden. Natuurlijk is het wel heel gaaf om te doen, maar de Olympische Spelen in Rio hadden de grootste emotionele lading.’

Nog niet voorbij

Na Valegro is het gelukkig niet helemaal over voor Dujardin. ‘We hebben nog genoeg andere talenten op stal staan en natuurlijk zullen zij nooit Valegro evenaren, maar ik hoop wel weer met een ander paard tot zulke goede prestaties te mogen komen. Valegro is wel dat ene speciale paard voor mij, mijn eerste Grand Prix paard en al de dingen die we samen hebben bereikt is ongelofelijk. Ik ga hem zeer zeker missen, maar hij blijft wel gewoon op stal staan en ik blijf hem gewoon lekker rijden.’

Een sprookje

Het sprookje wat voor Valegro bij zijn moeder en de familie Hanse uit Burg-Haamstede begon en eindigde ruim een uur later met Valegro zelf in de Brabanthallen. Het geduld van het publiek werd wel een beetje op de proef gesteld met deze enigszins langdradige show waar de lichteffecten wat te wensen over lieten. Zonde als eerbetoon aan een paard wat ons zulke geweldige sport heeft gegeven. Dus laten we zijn geweldig optreden en voorkomen van deze avond gewoon enkel even onthouden, alle langdradige show vergeten en hem daarmee in onze herinneringen sluiten.